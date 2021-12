Hollywood cae en sus redes

En la intensa lucha por sobresalir en la industria del entretenimiento hay una joven actriz cantante y modelo que acapara titulares. Niña Disney convertida en Mary Jane, Zendaya es una de las intérpretes más buscadas del momento.

Nacida en Oakland, California, la chica de 25 años comenzó su carrera en la serie original de Disney Channel ‘Shake It Up’, para luego mostrar sus habilidades en la pista de baile en el concurso ‘Dancing with the Stars’.

A partir de ese momento la carrera de Zendaya ha tomado un rumbo vertiginosamente ascendente, pues se le ve seguido en proyectos importantes. Sin dar tregua, la protagonista de ‘Euphoria’ derrochó simpatía y estilo al desfilar en la alfombra roja el pasado 13 de diciembre en la premier de ‘Spider-Man: No Way Home’, cuando apenas hace dos meses hacía el mismo recorrido por su aparición en la cinta ‘Dune’.

Fue justo en la presentación de la nueva cinta del superhéroe que Zendaya posó sonriente junto a Tom Holland, el joven actor inglés con quien mantiene un romance que trascendió a la pantalla grande.

¿Enredados?

A pesar de que la productora Amy Pascal les pidió a Zendaya y a Tom que no salieran, su petición no fue escuchada.

Tras varias señales de parte de ambos, la relación fue confirmada, por lo que la pareja de Peter Parker y Michelle Jones -sus personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel- emigró del metaverso al plano terrenal.

Las imágenes de los histriones besándose, publicadas el verano pasado, ya daban cuenta del rumbo que tomaban los acontecimientos.

De hecho, la más reciente publicación de la actriz en Instagram es un par de fotos de su novio vestido del hombre araña, con una leyenda en la que le hace saber lo orgullosa que está de él.

Ambos viven una etapa increíble al ser ‘Spider-Man: No Way Home’ un éxito rotundo en taquilla.

No obstante, es Holland quien ha declarado tener otros intereses más allá del cine, cuando dijo a la revista People que espera poder tomarse un descanso para enfocarse en su vida privada, sus planes a futuro y, sobre todo, comenzar una familia.

Imparable

El siguiente paso de Zendaya luego de hacer de KC Cooper en la comedia de situación de Disney Channel ‘K.C. Undercover’, fue ganar el protagónico de la serie ‘Euphoria’.

En esa historia de HBO interpreta a Rue, una joven adicta a las drogas; el papel le dio el premio Primetime Emmy a la mejor actriz en una serie dramática en 2020, lo que la convirtió en la actriz más joven en ganar el Emmy.

En el cine, sus trabajos incluyen a Anne Wheeler en la película de drama musical ‘The Greatest Showman’; Marie en el drama romántico ‘Malcolm & Marie’; Lola Bunny en la comedia deportiva híbrida ‘Space Jam: A New Legacy’; Chani en la ciencia ficción épica ‘Dune’; y por supuesto, a Michelle ‘MJ’ Jones en la trilogía de Spider-Man.