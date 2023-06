Hip hop a la mexicana

El hip hop está listo para regresar esta noche al escenario de la Feria Juárez, con la presentación del cantante de talla internacional, Gera MX, responsable de cerrar el telón para los raperos en esta primera etapa realizada en la Plaza de la Mexicanidad.

Oriundo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Gerardo Daniel Torres, mejor conocido como Gera MX, creció en un entorno familiar sumamente problemático, motivo que lo obligó a alejarse de su ciudad de origen cuando tan solo tenía tres años. Desde sus primeros días en la escuela mostró una conducta problemática que alertaba a las autoridades escolares, por lo que le fue difícil ganarse el cariño de sus compañeros.

Gera encontraría en el rap un elemento novedoso para mostrar lo que poco a poco le aquejaba en su niñez. Sin embargo, el eco de estas rimas se desvanecía entre las miradas enardecidas de los directores, quienes optaban por separar al joven del resto de los alumnos. Los problemas del regiomontano tocaron fondo luego de que se involucrara con una pandilla peligrosa de San Luis Potosí, por lo que fue enviado de regreso a San Nicolás para salvaguardar su integridad.

Aislado del mundo, Gera encontró refugio en el colectivo Mexamafia, un grupo de jóvenes que viajaba de ciudad en ciudad para reclutar a los mejores raperos del país. Tanke One, fundador del grupo mostró gran interés por las habilidades de Gera MX y Erick Ramírez, mejor conocido como el Alemán. Es así como el 'Cachorro' dio con éxito sus primeros pasos en los escenarios. No obstante, la relación con este colectivo se vio rápidamente interrumpida luego de los constantes desacuerdos entre Tanke One y el manager del regiomontano, quien veía potencial en el regiomontano para tener más protagonismo en escena.

Pero su salida de Mexamafia, pudo ser el evento que lo catapultó a la fama, pues Gera se había dado cuenta del valor que tenía por sí solo, motivo por el que fundó su propio sello discográfico, llamado Rich Vagos, una de las casas productoras más exitosas de los últimos años. Este proyecto le abriría las puertas para colaborar con grandes nombres de la vieja escuela como Dharius y Millonario, ambos exintegrantes del famoso grupo Cartel de Santa, el cual fue una gran influencia para la carrera del 'Cachorro'.

Años más tarde, los Rich Vagos ayudarían a catapultar la carrera de jóvenes promesas que, con el paso de los años, se volvieron en íconos del hip hop como Santa Fe Klan, Tiro Liko y Neto Peña, con quienes protagoniza la canción Ojos Tumbados, la cual registra más de 90 millones de reproducciones en YouTube.

Tras este hit, el 'Cachorro' finalmente rompería el record de vistas generadas por un rapero mexicano en esta plataforma, luego de colaborar con el cantautor mexicano Christian Nodal, con quien escribió la canción más popular en 2021: Botella Tras Botella, la cual tiene la impresionante cifra de 612 millones de reproducciones.

Con estas palmares en su historial, Gera MX está listo para despedir al género urbano en esta primera etapa de la Feria Juárez, pues es el último de los raperos programados para presentarse en la Plaza de la Mexicanidad. Mientas que el próximo 1 de julio, en Las Torres, Cartel de Santa continuará con el legado que han dejado los grandes exponentes del rap mexicano en esta fiesta dedicada especialmente para los juarenses.

CONÓZCALO

Nombre: Gerardo Daniel Torres

Edad: 28 años

Nacimiento: 15 de julio de 1994

Origen: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estatura: 1.79

Seudónimos: Gera MX, El Cachorro

Género: Hip hop y rap