Hilvanan historias

Las mujeres han revolucionado la industria de la moda, muchas de ellas han sido las precursoras para que evolucione. Tal es el caso de las chihuahuenses Marcelina Bustillos, de 44 años, artesana rarámuri quien de la mano de la empresaria Luisa Fernanda Martínez, de 29, ha puesto su granito de arena para que la moda impulse la ruptura de paradigmas impuestos por la sociedad con Sinibí Jípe (Siempre hoy), que celebra el tercer aniversario.

Un sueño que, gracias a su perseverancia y fe, creó un espacio para promover el potencial de las mujeres rarámuri.

PUBLICIDAD

“Éste es un proyecto que tenía en mente y la vida acomodó para que nos conociéramos Marcelina y yo. La conocí a través de su hermana y ella aceptó, hizo oración y decretó ‘este proyecto va a ser muy grande’. Era lo único que yo necesitaba, su gran fe, para poder continuar y que fuera algo distinto que, además, un proyecto de intervención social”, dijo Luisa Fernanda Martínez para El Diario.

La idea de la empresaria era involucrarse con la cultura rarámuri, entenderla y obtener lo mejor de ella, “y comenzamos a realizar sudaderas porque era algo que no existía en la cultura rarámuri”.

Merecido homenaje

Marcelina es un rostro reconocido en el empoderamiento de las mujeres indígenas. Es por eso que Sinibí Jípe, en este mes de la mujer, rinde un homenaje a quien a través de esta empresa ha logrado cumplir varios sueños personales y ha podido apoyar a la gente de su comunicad natal, Norogachi, en la Sierra Tarahumara, donde se encuentra el taller que lidera. El diseño lleva una fotografía de Marcelina con la frase en rarámuri ‘Tamujé Wé a Uméro Chó’, que significa ‘Nosotras podemos hacerlo’.

La artesana compartió durante la entrevista que comenzó a coser desde su niñez y su persistencia y determinación inspiran a otras mujeres rarámuri de su comunidad; actualmente, son once artesanas las que conforman el equipo de Sinibí Jípe.

“Al principio tenía miedo, de hecho la primera blusa que cosí no me salió y la tuve que deshacer, hoy en día ya me siento segura de lo que hago; en el taller capacito y transmito mis conocimientos, les voy explicando a las artesanas el trabajo y me siento bien al ver que estamos brindándoles trabajo”, indicó.

Lo mejor de la cultura rarámuri

Sinibí Jípe no sólo se trata de costura, sino del desarrollo personal de cada una de las artesanas. Luisa Fernanda se propuso a mostrar lo mejor de la cultura y al verdadero rarámuri, porque asegura que no todas las personas ven realmente cómo son y tienen una imagen muy equivocada de ellos.

Cuentan con una gran variedad de diseños textiles y coloridos con esencia rarámuri; cada uno de los diseños lleva el nombre de cada artesana que lo crea y su foto, es una empresa que contribuye con la verdadera inclusión.

Siempre de la mano de Dios

La discriminación hacia las mujeres es un problema social que en la actualidad está muy latente; Marcelina compartió su sentir.

“Una sola no puede salir de todo esto, pienso que si tenemos a Dios en nuestra vida lo podemos todo, Él es el que nos puede transformar, siempre y cuando uno crea con el corazón”.

Marcelina y Luisa Fernanda están convencidas de que Dios (Onorúame) ha estado en todo momento llevándolas de su mano, guiadas por los sueños y visiones de Marcelina, que han llevado a este proyecto por buen camino.

Para saber…

Durante la primera etapa de la pandemia, Sinibí Jípe estableció una alianza con Volaris, la aerolínea mexicana, para proporcionarles cubrebocas reutilizables hechos a mano para la protección y seguridad de sus pasajeros.

También, con la colaboración de Sewá Morales, lingüista de origen rarámuri, la información de seguridad de vuelo ha sido traducida al rarámuri, siendo esta la primera lengua indígena utilizada por la aerolínea.

México Desconocido, revista de turismo que promueve las maravillas culturales y naturales de México, organiza un concurso denominado ‘Lo Mejor De México’, y Sinibí Jípe fue comisionado para elaborar los galardones de la edición 2019.

¡Síguelas!, en:

facebook.com/sinibi.jipe