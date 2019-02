Hijas le pelean apellido

Ciudad de México— Caitlyn Jenner recibió una carta por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos en la que se le prohíbe usar su apellido en sus líneas de cosméticos porque sería muy parecida a las firmas de sus hijas, Kylie y Kendall, informó The Blast.

En el documento se señala que la empresaria no puede usar Jenner Skincare y Skincare by Jenner porque los consumidores podrían confundir el producto como una división de Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, marca de su hija menor.

La carta también dice que la madre de las Jenner puede incluir su apellido en sus productos, siempre y cuando su nombre vaya antes, para evitar confusiones.

Kylie Jenner también tiene una controversia con su línea dedicada al cuidado de la piel, ya que deberá cambiar los nombres de Kylie Skin by Kylie Jenner y Kylie Skin, ya que su mamá posee derechos sobre la palabra “skin”, por lo que deberá de presentar el papeleo de registro de nueva cuenta.