‘Hija de tigre…’

Los Angeles— Si al ver ‘Dumbo’ sientes que Milly Farrier, una osada y nada convencional niña que vive en un circo, te resulta muy familiar pero no logras descifrar dónde la has visto antes, no te preocupes, nosotros te lo vamos a decir.

En realidad, esta chica de nombre Nico Parker está haciendo su debut en la pantalla grande, pero es increíblemente parecida a su mamá, la actriz británica Thandie Newton.

A sus 14 años, Nico no podía estar mejor cobijada en su incursión como actriz, pues trabajó bajo las órdenes de Tim Burton y compartió créditos con Colin Farrell, Dany DeVito y Eva Green.

“Desde que me llamaron para la audición, me emocionó la idea de hacer cine, y mi mamá fue la primera en echarme porras. Ella gritó como loca cuando supimos que me dieron el papel, yo me sentí feliz, pero ella ¡wow! Enloqueció”, cuenta en entrevista.

“Filmar Dumbo fue una experiencia placentera y muy divertida. Cuando la vi terminada me sorprendió todo lo que no había en el set y se ve en la pantalla, porque muchas cosas las hicimos con personajes vestidos de verde, o con una pantalla verde de fondo”.

Hija de la actriz de 46 años y del cineasta Ol Parker, Nico tiene una hermana mayor, Ripley, y un hermano menor, Boomer, con quienes, dice, se lleva increíblemente bien.

“Son mis mejores amigos, ellos me impulsan y me hacen sentir una reina. Siempre hemos conversado con mis papás de la importancia de la familia y de ser bondadosos; creo que tengo a los papás más generosos del mundo. Y mis hermanos son los mejores amigos de toda la galaxia”.

Admiradora número uno de Ariana Grande y fan a morir de Shawn Mendes, esta minifashionista (como ella misma se define) debe su nombre a la cantante alemana Nico (Christaa Päffgen), quien fue un ícono del avant garde y del rock gótico.

“Me gusta la razón por la que mis papás me pusieron este nombre, significa que son unos enamorados de la música. Ellos me han puesto a The Velvet Underground, The Doors y Queen”.

“Adoro su pasión por la música, y yo soy una fanática también. Me encanta traer mis audífonos a todos lados y escuchar podcasts de músicos jóvenes”.

Nico Parker asegura que se siente feliz de empezar por la puerta grande su carrera, pero también la enorgullece saberse una chica bien educada y buena amiga.