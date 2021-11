Hija de Carmen Salinas da detalles de la traqueotomía que hicieron a la actriz

Ciudad de México.— El día de ayer, la actriz Carmen Salinas fue sometida a una traqueotomía y gastrostomía, las cuales se realizaron con éxito.

De acuerdo a un comunicado publicado por la familia, la intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y doña Carmen Salinas ‘se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición’.

En entrevista para el programa Sale el sol, de Imagen Televisión, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, dio más detalles sobre la salud de su madre.

"Estamos un poco tranquilos porque lo que le hicieron a mi mamá fue por su bien. Está estable, yo pasé a verla después de la traqueotomía y la vi bien. Obvio estaba sedada”

Carmen Plascencia señaló que esta situación sigue siendo incierta, pues al estar en coma natural “solamente ella sabrá cuándo despertar”.

Sobre los gastos de hospitalización, Carmen Plascencia indicó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la cual está absorbiendo los gastos, no les ha puesto un tope e indicó que pagarán todo lo que sea necesario.

"No nos han manejado ningún tope, porque lo que sé es que mi madre es vitalicia, y que la van a ayudar hasta lo último a mi madre para sacarla adelante. No saben cómo agradecemos a toda la gente, a mi familia, tantas bendiciones, tantas oraciones. Diario me hablan mis amistades para decirme que están orando”, finalizó.