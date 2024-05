Hija de Brad Pitt pide quitarse el apellido de su padre

Associated Press | La joven espera adoptar el nombre de Shiloh Jolie Associated Press | La joven espera adoptar el nombre de Shiloh Jolie Associated Press | La joven espera adoptar el nombre de Shiloh Jolie

Ciudad de México.- Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt de 18 años de edad, solicitó cambiar su nombre para eliminar Pitt de su apellido, según confirmó People. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso TMZ, la joven espera adoptar el nombre de Shiloh Jolie. Ya antes, su hija Vivienne, quien ayudó a su madre a producir el programa del nuevo musical The Outsiders, aparece en los créditos como Vivienne Jolie en lugar de Vivienne Jolie-Pitt, aunque no se sabe si también presentó de manera oficial el cambio de nombre. Los documentos fueron presentados el lunes 27 de mayo, que también coincidía con el cumpleaños número 18 de Shiloh. TMZ fue el primero en informar la noticia. "En noviembre pasado, mientras se unía al capítulo Mu Pi de la hermandad Alpha Kappa Alpha en su universidad, Spelman College, la hija mayor de la ex pareja, Zahara, se presentó como Zahara Marley Jolie, mostró un video compartido por Essence. Los tres aparentes cambios de nombre se producen después de años de informes de tensión en la relación de Pitt con sus hijos desde que Jolie solicitó por primera vez el divorcio y la custodia física exclusiva de sus hijos en 2016 y han sido motivo de señalamiento sobre ella de que ejerce una alineación parental en contra de su padre. "Desde que Angelina solicitó el divorcio, Brad se ha centrado en tener la mejor relación posible con sus hijos", dijo la fuente. "Ha sido muy difícil para él. Muchas veces, ha habido largos intervalos en los que no veía a los niños en absoluto".