Hicieron historia en la TV

Los Angeles— El alunizaje, la primera aparición de los Beatles en la televisión estadounidense y el discurso “Tengo un sueño” del reverendo Martin Luther King Jr. figuran entre los 75 momentos televisivos más impactantes según la clasificación de la Academia de Televisión antes de la 75 edición de los premios Emmy el lunes.

Los miembros de la Academia de la industria televisiva colaboraron con académicos para seleccionar ocho décadas de historia de la televisión y votar la lista que se dio a conocer el viernes. En primer lugar colocaron el primer alunizaje del Apolo 11 en 1969, y la declaración de Neil Armstrong de un “paso de gigante para la humanidad”. En segundo lugar pusieron la cobertura de los atentados del 11-S en el World Trade Center, y en tercero la aparición de los Beatles en 1964 en “The Ed Sullivan Show”.

El discurso “I Have a Dream” de King, pronunciado en la Marcha sobre Washington en 1963, ocupa el puesto número 6. Los premios Emmy de este año, retrasados cuatro meses debido a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood, se celebran el día de MLK.

Aunque los primeros puestos de la lista están dominados por las noticias, también aparecen muchos momentos ficticios de series, comedias y especiales de televisión clásicos, como la despedida de Ojo de Halcón a su mejor amigo B.J., y Corea, en el episodio final de 1983 de M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H (nº 8), Linus recitando la historia de la natividad en “A Charlie Brown Christmas” de 1965 (nº 14), y, de 2007, el muy debatido, cortado a negro momento final de “Los Soprano” (nº 36).

La clasificación incluye una escena de un programa nominado este año: los últimos momentos de Nick Offerman y Murray Bartlett en “The Last of Us” de HBO (nº 56). Offerman ya ganó un Emmy por el episodio especial la semana pasada y “The Last of Us” está entre los principales nominados, junto con “Succession”, “The White Lotus” y “Ted Lasso”, en los Emmy del lunes.

También figuran en la lista el episodio de “Ellen” en el que Ellen DeGeneres revela que es gay (nº 13), el infame episodio “Soup Nazi” de “Seinfeld” (nº 27), el estreno del video de “Thriller” de Michael Jackson (nº 48), la actuación de Whitney Houston en la Super Bowl “Star Spangled Banner” (nº 65) y varios momentos de “Plaza Sésamo” y “Mister Roger's Neighborhood”.