Herederos de Jackson se rebelan

Ciudad de México— Prince Michael II, Paris y Prince, hijos de Michael Jackson, quieren demandar a las presuntas víctimas de abuso sexual de su padre, según Page Six.

Según una fuente cercana a la familia, los herederos del ‘Rey del Pop’ acusarán a Wade Robson y James Safechuck, quienes relatan sus experiencias en ‘Leaving Neverland’, documental que expone los presuntos abusos cometidos por el fallecido intérprete.

Los cargos que la familia contempla presentar son por fraude, angustia emocional, calumnia y tergiversación.

Los Jackson no presentarán la demanda por conseguir dinero, pues en caso de ganar la demanda, entregarán el efectivo a la caridad.

“Para ellos es muy importante que lleven adelante el legado de filantropía y humildad de su padre”, declaró la fuente.

En febrero, representantes de la familia demandaron a HBO, productora del documental, por incumplimiento de contrato, y en caso de ganar, podrían recibir un pago de 100 millones de dólares.





Retirarán anuncios

Transport for London (TfL) retirará tanto de autobuses y de paradas los anuncios que proclamaban la inocencia de Jackson, reportó NME.

La organización de viajes en Londres tomó la decisión por la preocupación que generó en algunos sobrevivientes de agresiones sexuales y fundaciones benéficas, como el Suvivors Trust.

“Hemos revisado nuestra posición y eliminaremos estos anuncios. Han sido rechazados debido a la sensibilidad y preocupación del público por su contenido”, informó la TfL a la BBC Radio 1.

La TfL había recibido llamadas para quitar los carteles, desde su aparición la semana pasada.

Los seguidores del fallecido cantante pagaron para que se colocarán los anuncios, luego de ser expuesto como el supuesto agresor de dos hombres, quienes alegan en Leaving Neverland que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

Antes de su muerte, en el 2009, Jackson había negado cometer algún delito. En 2017, un juez descartó las demandas civiles presentadas contra su patrimonio.





Diversos ritmos

Un homenaje a Jackson con versiones de sus canciones en distintos géneros pasando por el rap y el beatbox hasta coreografías que incluyen hip-hop y break dance, en medio de una enorme producción, es lo que se vivió en el estreno del espectáculo ‘Forever’.

‘Forever, the Best Show About the King’, traído a México por Alejandro Gou Producciones, hizo un recorrido por la historia de Michael Jackson de una manera innovadora, en la cual siete cantantes principales recrearon sus canciones, mientras que más de una decena de bailarines daba vida a sus pasos.

Desde un espectacular escenario elevado y pantallas con las fotos del ídolo del pop completaron dos horas de duración de show con un pequeño intermedio.





Retracta acusación

Hace una semana se viralizó una entrevista que la cadena MTV le hizo a La Toya Jackson en 1993 en la que acusa claramente a su hermano Michael Jackson de abuso de menores y pedofilia

El equipo de comunicación de ‘Forever…’, espectáculo basado en los temas de Jacko cuenta con el apoyo de La Toya.

”Ella está profundamente arrepentida de esas declaraciones”, dice el texto sin citar textualmente a la artista.

Además, califica tajantemente de falso el documental ‘Leaving Neverland’ en el que Wade Robson y James Safechuck acusan al fallecido cantante de abuso en contra de ellos y señala que intentan rentabilizar la amistad que tuvieron con el intérprete.