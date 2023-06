Herederos de Elvis están molestos por el filme 'Priscilla'

Ciudad de México.- Priscilla, la cinta, dirigida por Sofía Coppola y producida por A24, narra la historia romántica del "Rey" con su ex esposa Priscilla Presley y está basada en el libro escrito por esta última, llamado "Elvis and Me" de 1985.

PUBLICIDAD

La película biográfica de la ex esposa del Rey del Rock ha dejado con buenas impresiones a algunas personas del público. Sin embargo, algunos de los herederos del cantante de "Can't Help Falling In Love" han mostrado su desdén por la cinta argumentando que "solo es un intento de Priscilla de ganar más dinero", pues muchas de las cosas vistas en la cinta no sucedieron como se tratará de mostrar.

En palabras de uno de los herederos de Elvis, es simplemente "horrible", refiriéndose a la dirección y la escritura de Sofía Coppola.

"Se siente como un filme universitario. Los diseños de los sets son horribles y no es como realmente se ve Graceland", dijo el heredero a TMZ.

Por su parte, Priscilla sólo ha comentado que está muy emocionada de que se estrene esta película y que está muy contenta de que todos puedan conocer su historia.

"Estoy realmente emocionada por ver la interpretación de mi libro por la maestra Sofía Coppola. Ella tiene una extraordinaria perspectiva y siempre he admirado su trabajo. Estoy segura que esta película llevará a todos por un emocionante viaje".

La película se estrenará en octubre y hasta entonces se conocerá el porqué de ambas opiniones. De momento solo cabe aclarar que la cinta está siendo producida sin el consentimiento de los herederos de Elvis Presley.