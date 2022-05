Heard 'temía por su vida' al estar casada con Johnny Depp

Virginia, Estados Unidos.- Amber Heard decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo "normal" en él y le hacía temer por su vida, afirmó este lunes durante el proceso de difamación iniciado por su exesposo y que se retomó tras una semana de pausa.

La actriz de 36 años evocó varios episodios violentos ante el tribunal de Fairfax, en Virginia, entre ellos una crisis de celos durante una estancia en Francia. Según Heard, Depp no soportó que hubiese rodado una escena de sexo en una película y no le creyó cuando le dijo que se había usado un doble para la escena.

Luego de una última discusión violenta en mayo de 2016, durante la cual el actor le habría lanzado un teléfono a la cara, decidió finalmente pedir el divorcio tras un año de matrimonio, afirmó.

Su unión "se derrumbaba", dijo en el tribunal. "Sabía que tenía que irme. Sabía que no sobreviviría si no lo hacía. Tenía mucho miedo de que se terminara mal para mí y no quería realmente dejarlo, lo amaba tanto".

Pero "el monstruo era esa cosa que ahora era normal y no la excepción. La violencia era ahora normal", explicó al evocar las caras de su ex esposo, quien "se tornaba agresivo bajo el efecto del alcohol y las drogas".

Sus abogados mostraron fotos en las que parecía tener la parte derecha del rostro entumecido por el golpe del teléfono.

El 27 de mayo de 2016 demandó a su entonces esposo por violencia doméstica y pidió una orden de restricción en su contra para "cambiar los cerrojos" de su apartamento y "poder dormir bien".

"Perdía el cabello, adelgazaba, estaba muy enferma, tenía herpes, no podía dormir, me despertaba de noche en medio de crisis de pánico", recordó, bajo juramento.

INCÓMODA BROMA Una las declaraciones de Amber Heard más retomadas por los medios fue donde negó enérgicamente una acusación de Depp de que supuestamente ella dejó materia fecal humana en la cama de ambos después de una pelea. Heard dijo que fue el mini Yorkshire terrier que tenían el que ensució la cama y que el perro tenía un historial de problemas intestinales desde que ingirió accidentalmente marihuana de Depp.

"Absolutamente no'', dijo Heard sobre la supuesta "broma" con heces. "No creo que eso sea divertido. No sé a qué mujer adulta le parezca. No estaba de humor para bromear''.

La acusación de las heces es una de varias a las que los fans de Depp se han aferrado particularmente en sus críticas a Heard en redes sociales.

Depp demandó a Heard en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en el Washington Post en el que se describió a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico''.

Este lunes es el tercer día de Heard en el banquillo de los testigos en el juicio, que entra en su quinta semana. Su testimonio se ha centrado principalmente en los últimos meses del matrimonio de la pareja, que duró de 2015 a 2016.

"Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador'', dijo la actriz. "No me quedó claro si estaba enojado conmigo o si estaba convencido de que el tipo con el que dijo que me vio estaba en la habitación''.

Los miembros del jurado vieron un video de Depp golpeando los gabinetes en una cocina y sirviéndose una gran copa de vino y a Heard tratando de averiguar por qué Depp estaba enojado.

Al comienzo de su testimonio del lunes, la actriz se corrigió a sí misma sobre el momento en que dijo que Depp la abofeteó por primera vez, que giró en torno a que ella lo cuestionó sobre uno de sus tatuajes.

Inicialmente, Heard dijo que eso sucedió en 2013, pero ahora dijo que en realidad sucedió en 2012. Su confusión se debió al hecho de que quería creer que el abuso no había comenzado tan temprano en su relación.

"Me había permitido olvidar que el comienzo también fue violento y caótico'', puntualizó. Heard dijo al jurado que fue abusada física y sexualmente en múltiples ocasiones antes y durante su breve matrimonio con Depp. El actor ya testificó y negó haberla agredido.