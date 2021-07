HBO y Netflix arrasan nominaciones al Emmy; Disney+ se acerca a la batalla

¿Quién va primero? Cuando la Academia de Televisión anunció las nominaciones para la 73 edición de los premios Primetime Emmy ayer por la mañana, el combo de HBO y HBO Max proclamó la victoria con un total de 130 nominaciones, seguido de cerca por Netflix con 129. Pero la verdadera historia puede haber sido quién fue el siguiente: El “streamer’ relativamente nuevo de Disney Plus, con 71 asentimientos (gracias a ‘WandaVision’ y ‘The Mandalorian’).

Mientras tanto, ‘The Crown’ de Netflix y ‘The Mandalorian’ de Disney Plus empataron en el primer lugar con 24 nominaciones cada una, seguidas por ‘WandaVision’ de Disney Plus (23), ‘The Handmaid’s Tale’ de Hulu (21), NBC ‘Saturday Night Live’ (21), ‘Ted Lasso’ de Apple TV Plus (20), ‘Lovecraft Country’ de HBO (18), ‘The Queen’s Gambit’ de Netflix (18) y ‘Mare of Easttown’ de HBO (16) .

Ha sido un año tumultuoso para la televisión, la industria del entretenimiento y el país en general. Pero al menos en los Emmy, queda una constante: Netflix y HBO continúan luchando en la parte superior de la lista de nominaciones, seguidos por todos los demás. Este año, sin embargo, la decisión de contar a HBO y HBO Max en un solo recuento probablemente generará mucha controversia, ya que Netflix aún tendría derechos de fanfarronear sobre HBO y HBO Max como entidades singulares. Por separado, HBO recibió 94 nominaciones y HBO Max obtuvo 36.

Y luego está Walt Disney Co., que también podría reclamar la supremacía cuando se combinan todas sus plataformas, con 146 nominaciones: ABC (23), Disney Plus (71), Freeform (1), FX Networks (16), Hulu (25) y Nat Geo (10).

¿Suerte de ‘novatos’?

En esta edición, los que llegan con mayores probabilidades son tres medios que ni siquiera existían hace tres años. En sólo su segundo año de elegibilidad para los Emmy, Disney Plus, Apple TV Plus y HBO Max salieron adelante, representando el último desafío para el reciente dominio de Netflix.

En general, los ‘streamers’ fueron una vez más la plataforma más nominada, con 342 nominaciones, frente a las 269 del año pasado. Sin embargo, el campo se extendió de manera más amplia, ya que Netflix no pudo igualar las históricas 160 nominaciones del año pasado, situándose en 129.

Los recién llegados incluyeron a Discovery Plus y Pluto, con un nombramiento cada uno; seis para Paramount Plus y dos para Peacock. Y luego está el crecimiento de Disney Plus, con 71 (desde 19), y Apple TV Plus con 34 (desde 18). Hulu se mantuvo estable con 25, ligeramente por debajo de 26.

Amazon Prime Video, mientras tanto, vio una caída de 31 a 18.

Premios Emmy 2021