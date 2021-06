HBO Max ya está disponible en México y Latinoamerica

¡Que se agarre la competencia! Llega hoy HBO Max para América Latina y el Caribe, luego de su lanzamiento en Estados Unidos en mayo pasado.

El servicio de streaming de WarnerMedia ejecuta así su expansión y prepara contenidos enfocados al gusto de la audiencia latinoamericana, con producciones propias de la marca, así como lo mejor de DC, Cartoon Network y Warner Bros.

Con este lanzamiento, HBO Go desaparece y quienes eran suscriptores tendrán ahora acceso a HBO Max.

Mucho de todo

El lanzamiento de este nuevo servicio de streaming llega cargado de grandes producciones, estrenos y los clásicos títulos que el público quiere seguir viendo una y otra vez.

Dentro de esta última categoría entran las series “Friends” y “Game of Thrones” (con su esperada precuela, “House of the Dragon”, ya en producción), así como la saga completa de Harry Potter.

“The Big Bang Theory”, “The Office”, “The Lord of the Rings”, “Veep” y “Two and a Half Men” son otros títulos que el público podrá ver.

Asimismo, HBO Max ofrecerá todas las producciones con las que se ha convertido en un gigante del streaming, así como las que han sido bien recibidas por la crítica y han arrasado en las entregas de los premios Emmy.

De éstas podemos nombrar a la insuperable “The Sopranos” y a la multipremiada “Chernobyl”. “The Undoing”, “Euphoria”, “Watchmen” y “Tenet” también se encuentran en el listado del contenido original.

Los estrenos más esperados que ya han sido anunciados son la película “Space Jam 2” o “Space Jam Legacy”, la serie española “Veneno” y el nostálgico episodio de “Friends The Reunión”.

Las licencias que HBO Max tiene sobre las películas de DC hacen posible que el suscriptor pueda disfrutar de “Suicide Squad”, “Wonder Woman”, “Batman V Superman: Dawn of Justice” y “Aquaman”. El corte de Zack Snyder de “Justice League” se sumará a la plataforma para el último trimestre de 2021 como uno de los estrenos más esperados.

¿Cómo hacer el cambio de HBO GO a HBO MAX?

A partir de hoy los interesados en suscribirse podrán hacerlo, pero ¿qué pasa con las cuentas que ya tenían HBO Go? Ante las dudas que ha despertado la llegada de HBO Max, ha surgido esta información para despejarlas.

De inicio, debe quedar claro que HBO Go será descontinuado a partir de hoy. Al mismo tiempo, si ya eras cliente de HBO Go directamente de la plataforma o a través de un proveedor de servicio de cable o satélite, de manera automática tendrás acceso a HBO Max, sólo deberás descargar la aplicación en tu celular o en caso de que ingreses desde tu computadora a HBO Go, la plataforma te redirigirá a HBOMax.com

Al descargar la aplicación, ésta te solicitará nombre, apellidos, correo electrónico y que crees tu cuenta de usuario. Aunque puedes usar el mismo correo, con HBO Max debes cambiar el nombre de usuario y contraseña.

Planes de suscripción

Con el propósito de llegar a más hogares, HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción a precios accesibles.

El plan estándar, de 149 pesos al mes, permite acceso a tres usuarios simultáneamente, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles.

La otra opción la brinda el plan móvil, de 99 pesos al mes. Es una cuenta individual que ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, para verse solo en celulares y tabletas.

Como el costo es menor en la plataforma HBO Max, los suscriptores activos de HBO Go tendrán que esperar a que finalice su ciclo de facturación para que el precio se ajuste.