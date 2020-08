¿Hay planes de boda entre Belida y Christian?

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Belinda y Christian Nodal siguen compartiendo los detalles de su historia de amor con el público. La pareja no solo sube fotos a redes sociales y se dedican palabras románticas en la web, también ya aparecen en entrevistas de televisión y hablan de planes de boda frente a los espectadores, incluso, de un tatuaje que les recuerde su cariño.

Aunque Pati Chapoy y Belinda tuvieron un altercado en el pasado que las orilló a decir que no volverían a trabajar juntas, el nuevo romance de la actriz con el cantante regional ha sido el incentivo que necesitaban para que la intérprete del “Sapito” volviera a “Ventaneando” para hablar con la periodista de espectáculos y el resto del elenco de su romance con Nodal, quien también estuvo presente en todo momento sosteniendo la mano de su amada.

Belinda comenzó asegurando que este noviazgo no era un truco publicitario como se especuló, ya que a pesar de siempre ser reservada en cuanto a los temas del corazón, en esta ocasión ha decidido hacerlo de manera mediática porque cree que él es el indicado. “Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo”, confesó.

Christian por su parte habló de los aspectos de Belinda que lograron enamorarlo. “Es que si conocieran a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo mundo estaría perdidamente enamorado de ella (…) (la conquisté) de manera sencillita, cuando la conocí dije ‘qué mujer tan bella’, hubo una amistad primero y ya estando aquí en 'La Voz' me ponía muy nervioso siempre que me veía, yo no quería hablar con ella, yo no quería que se diera cuenta”, dijo.

Mientras que ‘Beli’ afianzó el amor que siente por Nodal y aseguró que está nerviosa de vivir por primera vez una relación tan expuesta. “Me enamoraron muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando, es una historia muy bonita, de hecho es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”, expresó la cantante.

Sin embargo, una de las partes más expresivas de la entrevista ocurrió cuando la cantante fue cuestionada por los tatuajes de Nodal. Ella indicó que le gustaban los dibujos sobre el cuerpo de su novio y además señaló que con él sí se haría un tatuaje. “(Sus tatuajes) sí me gustan claro.” Y a la pregunta ¿sí te harías un tatuaje referente a esta relación? Belinda contestó “Con él sí”.

Las declaraciones de la actriz de 30 años causaron todo tipo de reacciones, ya que no ha podido pasar desapercibido el tatuaje del rostro de Belinda que se hizo Lupillo Rivera cuando ambos eran parte de “La Voz México” y se especuló que entre ambos hubo un romance.