Hay dramas que dan risa

El actor juarense Aarón Alonso regresa a Ciudad Juárez y al entarimado para presentar el monólogo ‘Parálisis’ del dramaturgo Xavier Villanova.

La pieza dirigida por Osvaldo Esparza podrá verse en breve temporada del 4 al 9 de mayo en El Ático de la Kerrus. El espacio es limitado, así que se aconseja adquirir los boletos ya.

En esta ocasión, Aarón tibiará su vena cómica para interpretar a un joven que atraviesa una dura situación, pues su pareja, recién accidentada, se encuentra cuadripléjica e inconsciente en la cama de un hospital.

Con 37 años de edad, el actor vuelve a su ciudad natal luego de haberse ido por más de una década, tiempo en el que se preparó como comediante de improvisación en The Anooyance y iO (Improv Olympic), ambas instituciones ubicadas en Chicago, además de actuar para la empresa teatral The Second City.

También en Chicago, Aarón hizo varios shows de comedia y se aventuró a participar en la ronda preliminar de audiciones para Saturday Night Live.

Durante su estadía en la Ciudad de México el histrión fue contratado para ser parte del elenco de las producciones televisivas ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Señora Acero’, ambas de Argos Comunicación.

Posteriormente, Aarón Alonso se certificó en la École Philippe Gaulier en Francia, además de participar en videos musicales y cortometrajes, y dar cursos de improvisación creativa.

Parálisis

Del 4 al 8 de mayo a las 7:30 p.m.

9 de mayo, doble función: 6:00 y 7:30 p.m.

Entrada: 150 pesos

Reservaciones en el perfil de Facebook Aarón Alonso G