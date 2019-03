Hay 5 ‘Baticandidatos’

Los Angeles—Desde que Ben Affleck anunció que se retiraba como Batman, los fans se han estado quebrando la cabeza intentando averiguar quién será el próximo Bruce Wayne. Y aunque no hay nada confirmado, una lista de cinco actores ha aparecido en la red con los candidatos finales que baraja Warner para convertirse en el nuevo Bruce Wayne.

La lista ha sido filtrada por The Hashtag Show e incluye a cinco actores, todos ellos menores de 30 años, por lo que quedarían descartados Jake Gyllenhaal, John Hamm o Armie Hammer. En todo caso, los nombres de la lista no han sido confirmados, por lo que no deja de ser un rumor.

Los cinco actores tienen más o menos la misma altura y peso y encajan en el mismo rango de edad, así que no sería descabellado pensar que la fuente de la que proviene la supuesta filtración sea bastante fiable.





JACK REYNOR

El primer intérprete de la lista sería Reynor, un actor de 27 años que ha aparecido en cintas como 'Transformers', 'Free Fire', 'Sing Street' Y la más reciente 'Una cuestión de Género'.





ALEXANDER LUDWIG

El segundo candidato sería el actor de Vikingos. También ha aparecido en la saga 'Los Juegos del Hambre' y cuenta con una percha imponente ya que supera el 1.80 de estatura, algo que parece corresponderse con todos los nombres de la lista filtrada.





JACK O’CONNELL

O’Connell es el tercer nombre filtrado. El actor ya ha sonado para 'The Batman' anteriormente, así que podría significar que esta lista tiene más veracidad que una simple falsa filtración.



AARON TAYLOR-JOHNSON

Los dos últimos candidatos son sin duda más conocidos y afines al cine de superhéroes. El primero, Aaron Taylor-Johnson, no solo ha protagonizado las dos entregas de 'Kick-Ass', sino que también ha sido Quicksilver en el Universo Marvel, durante poco tiempo, en 'Vengadores: La Era de Ultrón'.





NICHOLAS HOULT

Nicholas Hoult se hizo un hueco en Hollywood gracias a su genial interpretación en 'Mad Max: Fury Road' y actualmente encarna al mutante Bestia en el Universo X-Men. Su próxima película de la saga será Fénix Oscura y también encarnará a J.R.R. Tolkien en la ‘biopic’ del autor de 'El Señor de los Anillos'.