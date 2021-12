Harán John Legend y Michael Bublé residencias en Las Vegas

Ciudad de México.- El cantante John Legend, de 42 años, confirmó este lunes en redes sociales su residencia musical "Love in Las Vegas" en el Zappos Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino, a partir de abril del próximo año.

El intérprete de "All of Me" realizará 24 fechas entre el 22 de abril y el 29 de octubre de 2022, y prometió a todos sus fans que la lista de canciones incluirá éxitos modernos y del inicio de su carrera.

"¡Prepárate para el amor en Las Vegas! Mi residencia en Las Vegas 2022 con tus canciones favoritas de toda mi carrera, una banda completa, un hermoso espectáculo, una noche mágica", escribió Legend en Twitter.

El ganador de 12 premios Grammy también compartió un avance de su residencia, en donde recorre Las Vegas en una limusina blanca mientras canta su canción "One Life".

"Será una celebración vibrante y colorida del amor y la unión, sentimientos que se hicieron eco en el séptimo álbum de estudio de Legend, Bigger Love, ganador del Grammy, y en su gira principal de 2021", se adelantó en un comunicado de prensa.

Legend no es el único que llevará su talento a Las Vegas el próximo año; Adele anunció recientemente una residencia en el Coliseo del Caesars Palace, misma que comenzará en enero, mientras que Carrie Underwood arrancó su residencia en Resorts World la semana pasada.

Las entradas para "Love in Las Vegas" saldrán a la venta al público este lunes 13 de diciembre; los miembros del club de fans de Legend tendrán acceso a una preventa a partir del miércoles.

¡Y MICHAEL BUBLÉ TAMBIÉN! El cantante Michael Bublé, de 46 años, encabezará una serie de seis fechas exclusivas en el nuevo Resorts World Theatre en Resorts World Las Vegas, según anunció el propio intérprete este lunes.

Las fechas de abril y mayo contarán con el canadiense cantando sus mayores éxitos junto a una orquesta completa en el lugar, que tiene capacidad para 5 mil personas y abrió sus puertas recientemente.

"Como todo el mundo sabe, siempre me encanta tocar en Las Vegas, pero sé que actuar en el nuevo Resorts World Theatre llevará mis espectáculos a un nivel completamente nuevo", dijo Bublé en un comunicado. "¡No puedo esperar!".