Hará viuda respetar última voluntad de Andrés García

Ciudad de México.- Totalmente fracturada es como está la relación de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, con los hijos del fallecido actor, y en entrevista habló del escándalo que se desató tras la lectura del testamento que dejó su esposo.

"No se puede impugnar la decisión del testador, la decisión de mi esposo, pero que hagan lo que quieran hacer", declaró Portillo.

"Desde hace más de un año yo estoy tranquila porque sabía el contenido del testamento. Yo soy la albacea y tenía la copia del testamento, entonces, han inventado tantas cosas".

La última voluntad de García fue dejar a cuatro herederos universales: Margarita Portillo, su viuda; Andrés López Portillo, hijo de su esposa, así como a su hermana Rosa García y a su hijo Andrés García Jr., cada uno con un 25 por ciento en repartición de patrimonio.

En el testamento aparece el nombre de dos legatarios: Leonardo García y su mamá Sandy Vale.

"Leonardo no está fuera del testamento. Le dejó un legado (departamento) que tiene mi esposo en la Colonia Costa Azul (en Acapulco), y le dejó el legado a Sandy, a Leonardo y a Andresito Jr.", agregó Portillo.

Dicho departamento es el lugar donde Sandy, ex pareja del actor, ha vivido siempre. Sin embargo, como legatarios sólo perciben un bien en concreto, mientras que los herederos universales asumirán todo lo demás.

Herencia incalculable

¿A cuánto asciende la fortuna de Andrés García?, se le cuestionó a su viuda.

"Está por ser evaluada por un notario para ver qué propiedades están a nombre de mi esposo", señaló Portillo.

Roberto Flores, abogado de la viuda, indicó que el notario dará el informe del inventario.

"Después de eso tiene que entrar al área de avalúo (las propiedades), y entonces sabremos cuánto valen", indicó el abogado, quien agregó que todo esto se llevará tiempo.

'Andresito me bloqueó'

Con respecto a la relación con los hijos del protagonista de Pedro Navaja, Portillo reveló que no es buena.

"Está totalmente quebrantada. Con Leonardo desde que publicó aquella infamia de comunicado (en el que afirmaba que Margarita tenía secuestrado a su papá), porque era mentira, nunca se acercó", aseguró la viuda.

"Hasta el último suspiro de mi esposo él nunca fue a tocar la puerta, nunca me habló a preguntar cómo estaba su papá, nunca se acercaron a verlo, a darle un beso, a ayudar a darle una sopita o a cambiarle un pañal".

Portillo dijo que habló con Leonardo y Andrés ocho días antes del deceso del actor, para que fueran a despedirse de su papá.

"Y no fueron. La tía, mi cuñada Rosa María, le insistió un par de veces a Leonardo, que su papá se estaba muriendo, y él fue a Acapulco en sus vacaciones de Semana Santa, llegó el día que Andrés había fallecido", contó Portillo.

"Y a Andresito le llamé también para que fuera a despedirse de su papá y me hizo algunos reclamos de dinero. Me dijo que qué pensaba, que iba a perder su trabajo porque ahora a él le daba la gana de verlo, se refería a su papá. Después de eso, Andresito me bloqueó y pues está quebrantada esa relación".

García designó como heredera de todas sus bienes de valor, tales como carros, joyas, ropa, muebles en general e incluso derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen y de cinematografía, a su viuda.

Así como los derechos y regalías de las repeticiones de series y telenovelas también son para la mujer con la que estuvo más de 20 años casado y vivió a su lado los últimos años de vida.