Hará vibrar a los fronterizos

Tras una pequeña gira en 2022, el cantautor mexicano Siddartha regresa a suelo estadounidense para deleitar a aquellos que no pudieron escuchar ‘00:00’ en vivo el año pasado. Durante la gira anterior el cantante ofreció seis fechas en Estados Unidos, pero ciertamente no fueron suficientes. Es por eso que este año con su US Tour 2023 hará vibrar a más de veinte ciudades estadounidenses, entre ellas El Paso, la cual lo recibirá el próximo 11 de junio en el Lowbrow Palace.

Siddartha, quien actualmente se encuentran dando conciertos en la República Mexicana, se prepara para dar arranque a esta larga serie de conciertos.

PUBLICIDAD

“Me siento emocionado de regresar y de tocar por primera vez en ciudades que, además de que nunca hemos visitado, implicaran un poco el saber qué pasó ahí durante todos estos años de música y de espera”, expresó el cantante.

En este tour la gente experimentará un despertar de emociones, pues Siddartha durante sus presentaciones intercala entre temas nuevos y viejos. Apela a nostalgia al interpretar temas como ‘Únicos’ e ‘Infinitos’, pero al mismo tiempo navega en el presente al cantar ‘Balsa’ o ‘Huracanes’.

“Siempre nos gusta ir metiendo un poco de la discografía, de temas que fueron muy importantes en algún momento. Si bien es importante representar los temas actuales, también creo que es importante regresar a ese pasado que nos hizo llegar a este presente”, mencionó.

El regreso de Siddartha a los escenarios, luego del Covid, se dio hace un año cuando lanzó ‘00:00’, su álbum más reciente, cuyo propósito es despedir el ayer y celebrar el hoy.

“Es un borrón y cuenta nueva. Parte del título viene de ese sentimiento de decir ‘vamos a volver a empezar de cero’. Siempre que le das un cierre a algo e inicias algo nuevo tu actitud cambia y empiezas a pensar diferente. Creo que el disco reflejó eso en muchos aspectos”, declaró el compositor de ‘No Es Antes Ni Es Despues’.

El mexicano es consciente de que cada concierto de esta gira será distinto, pues la vibra no es la misma en todas partes.

“Cada ciudad tiene un alma, un espíritu. Hay vibras, resultados y reacciones diferentes, todas siempre buenas y todas siempre con una actitud positiva”, declaró.

Siddartha siente un lazo especial con el público latino que reside en Estados Unidos. “Creo que hay una conexión al saber que no estamos en nuestro país de origen. Es como cuando vas de vacaciones a otro país y te encuentras a alguien de tu país. Tienes un gusto especial por encontrarte a un mexicano, a un latino. Hay un sentimiento de reencuentro”, fueron sus palabras.

En su regreso a El Paso el cantautor promete brindar un show en el cual pasado y presente coexistirán para llenar de magia el Lowbrow Palace.

“Hace mucho que no vamos para allá, así que vamos con muchos ánimos. Nosotros siempre vamos con demasiada actitud. Me siento con el compromiso de dar lo mejor de mí”, aseguró.

No te lo pierdas

Siddartha – US Tour 2023

Domingo 11 de junio

8 PM

Lowbrow Palace, El Paso