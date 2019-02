Hará Paola la vida imposible a Will Smith

Ciudad de México— Paola Núñez hará que Will Smith se desespere, aprenda nuevos métodos policiacos y quizá se enamore de ella, en la próxima entrega de Bad boys, que coprotagoniza, publicó El Universal.

En el filme, ahora en rodaje, la actriz mexicana interpreta a Rita, una ex pareja del detective Mike Lowrey (Smith), encargada de un grupo de inteligencia que usa la tecnología para combatir la delincuencia en Miami.

“Por circunstancias tienen que trabajar juntos y encontrar la manera de hacerlo, es el conflicto entre los viejos métodos de combatir el crimen, corriendo tras los delincuentes, castigándolos y los nuevos, buscando las cosas en redes sociales, con drones, para bajar el nivel de sangre por la lucha entre policías y ladrones”, explica Núñez, durante un receso.

Bad boys for life es la tercera entrega de la saga que inició en 1995 y continuó en 2003.

Además de Smith (El día de la independencia), regresan Martin

Lawrence (Esta abuela es un peligro), en el papel del detective Marcus Burnett, sumándose Vanessa Hudges (High school musical) y Alexander Ludwig (Vikingos).

“Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la película original, con mi papá, que era muy fan de ella; a mí encantaban los dos actores, quién iba a decir que estaría trabajando con ellos”, comenta Paola.

“Will habla bien español y Martin apenas abre la boca y ya todo nos estamos riendo”, recuerda.

A diferencia de las anteriores cintas, el personaje femenino es fuerte, no la chica en peligro que debe ser rescatada por los policías.

En eso ha contribuido mucho Smith, indica la nacida en Tijuana, Baja California, en 1978.

“Es importante para él que sea mi personaje una mujer que no sólo se enamore, sino como todas las de hoy, profesional, con estudios, fuerte igual que los personajes masculinos.

“Si se compara con las anteriores (personajes) hay una gran diferencia, no es la típica mujer en problemas bellísima, sino fuerte e independiente. Aquí al suyo, conquistador y todo, le viene a cambiar su vida, su modo de ser”, subraya vía telefónica.

Desde antes del rodaje, Paola se ha preparado para las escenas de acción que habrá en la historia dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

“Hemos tenido clases para usar todo el armamento que tendremos, cómo caminar; tenemos gente de cuerpos especiales que no están enseñando la técnica; lo que la gente espera le será entregado, que es acción y dosis de comedia”, señala.

Paola radica en EU desde 2015, adonde emigró buscando dejar la zona de confort mexicana que le significaba ser reconocida por las telenovelas Amor en custodia y Pasión morena, así como las cintas El cumple de la abuela y Mexican gangster.

Ya formó parte de la serie The son al lado de Pierce Brosnan.

Bad boys for life es su primera película en el país del norte.

“Ha valido la pena, no me arrepiento de nada, llevo 20 años trabajando y, cuando llegas a algo así, te das cuesta que estás preparada para ello, no te van a contratar para cualquier cosa”, considera.