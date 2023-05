Hará filme sobre Jesús

Martin Scorsese, reconocido director de cine, anunció durante su gira por Italia que realizará una película sobre Jesús, tras reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano.

Durante una conferencia en Roma, Scorsese expresó su respuesta al llamado del Papa a los artistas y reveló que ha estado trabajando en un guion para este proyecto, insinuando que podría convertirse en su próxima película.

PUBLICIDAD

"He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús y estoy a punto de comenzar a hacerla", dijo.

El sábado, antes de la conferencia titulada "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination" (La estética global de la imaginación católica), Scorsese y su esposa tuvieron una breve audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano. La conferencia fue organizada por la publicación jesuita La Civiltà Cattolica y la Universidad de Georgetown. Durante su conversación en esta reunión, Scorsese compartió anécdotas personales y mencionó cómo fue conmovido por el llamado del Santo Padre "para que veamos a Jesús".

Scorsese hizo referencia a sus propias películas y a su admiración por El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Además, habló sobre el significado de su película de 1988, La Última Tentación de Cristo, y de su trabajo posterior, Silencio (2016), una historia sobre la persecución de los jesuitas cristianos en el Japón del siglo XVII. Esta última película se proyectó en el Vaticano en 2016. Es importante destacar que el Papa Francisco es el primer papa jesuita y se sabe que él mismo deseaba convertirse en misionero en Japón al unirse a la orden jesuita.

La gira de Scorsese por Italia también incluye proyecciones de sus películas, así como obras que han inspirado su carrera cinematográfica. Estas presentaciones se llevarán a cabo en la cinemateca Casa del Cinema de Roma. Además, el director impartirá una clase magistral para estudiantes de la escuela de cine Centro Sperimentale de Roma y participará en una conversación en el festival Il Cinema Ritrovato en Bolonia, donde será invitado de honor de la Cineteca di Bologna, los archivos cinematográficos que dirigen el evento dedicado al cine patrimonial.