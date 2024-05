Hace Travis colaboración con Chris Martin y Brandon Flowers

Ciudad de México.- Pocos artistas pueden darse el lujo de reunir en una misma canción a amigos con el incomparable talento de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y Brandon Flowers, cantante de The Killers.

De eso puede presumir Fran Healy, el frontman de Travis, pues lo consiguió para el nuevo sencillo de la agrupación escocesa, "Raze the Bar".

"Me criticaron un poco la idea, pero Chris fue quien sugirió traer más gente. Chris vive más o menos cerca de mi casa, así que un día le llamé y le dije: 'Estoy tratando de ordenar el (próximo) álbum, de decidir el orden de las canciones, ya las he escuchado mucho.

¿Podrías conducir (tu coche hasta aquí) y traerle un poco de aire fresco a mi cerebro?'", dijo Healy, en entrevista.

La primera reacción de Martin al escuchar la canción fue irse directamente al piano para tocar la melodía del tema, que habla acerca del cierre del Black & White Bar, un lugar especial en Nueva York, muy querido por Travis y creativos locales como The Strokes y el grafitero Richard Hambleton, "El Padrino del Arte Callejero".

"Oh, Dios mío, esta es una de las mejores cosas que jamás hayas escrito'", le dijo Martin a Healy.

"Entonces tal vez quieras cantar el coro o lo que sea", le respondió el anfitrión al líder de Coldplay, quien recomendó sumar otros talentos a la canción, por lo cual días después recibió un mensaje ¡de Brandon Flowers!

La letra de "Raze the Bar", track que estará incluido en la décima producción de estudio de Travis, L.A. Times, que verá la luz el 12 de julio, alude a una última noche ficticia en el mencionado bar de Greenwich Village, donde laboran el personal del lugar y sus propietarios, Johnny T y Chris Yerington, antes de su cierre.

Otro motivo de orgullo para Healy es haber mantenido la alineación de Travis inalterable desde su debut, Good Feeling (1997). Sus integrantes se conocieron en la Glasgow School of Art en la década de los 90, y en el inminente disco quiso darle un sentido al camino recorrido por el cuarteto.

Los 10 temas del material fueron grabados en su estudio, al borde de Skid Row, en Los Ángeles, California, lugar donde ha vivido desde hace una década y al que considera su nuevo hogar.

"En el nuevo álbum, definitivamente estamos bien. Hemos estado juntos por mucho tiempo. Cuando estamos juntos por tanto tiempo podemos ser buenos tocando también juntos, pero realmente necesitábamos ser buenos en este disco, porque tuvimos muy poco tiempo para grabarlo y producirlo.

"Con este disco salió a la luz la maestría musical de los miembros de la banda y llegamos a la cima del juego sin esfuerzo; no fue difícil. Simplemente íbamos a tocar y listo: el trabajo del productor, Tony (Hoffer), y nosotros fue rápido y una buena combinación para el disco", compartió Healy.

Fue hace 25 años cuando Travis saltó a la fama, de la mano de The Man Who, su álbum número uno con el que obtuvo la certificación nueve veces Platino en Reino Unido gracias a cortes como "Driftwood", "Why Does It Always Rain on Me?" y "Turn". Ahora aspira a lo más alto con L.A. Times y la producción de Hoffer, reconocido por trabajar con Depeche Mode, Goldfrapp, Air, Beck y Phoenix.

"Tengo toda una carrera detrás. Es curioso que en una banda cada canción nueva que escribes es como si no la hubieras hecho o escuchado antes. Se queda esa sensación de algo novedoso que no te apetece del todo, pero también tienes las canciones más antiguas, por eso presentamos (en vivo) canciones nuevas y viejas", agregó el cantante.

La portada del disco cuenta con el ojo del fotógrafo Stefan Ruiz, quien ha trabajado de cerca con Travis durante más de 20 años.

Así lo dijo

"Ahora tengo más experiencia, pero no hay diferencia al escribir (música) porque cuando me siento no sé lo que estoy haciendo, porque no sé de dónde vienen las canciones".

Fran Healy, cantante