Hace ‘match’ con su personaje

Ciudad de México- Del guion de la serie ‘Entre Paredes’, su próxima comedia, a Aislinn Derbez le enamoró que es algo antiromántico al mostrar cómo se vive el amor en la modernidad, entre aplicaciones de citas, reglas extrañas y frustraciones generacionales.

En la trama, todo inicia bien para Marga (Derbez) y Martín tras hacer “match” (gustarse mutuamente en aplicaciones), hasta que ella, sin saberlo, se muda al mismo edificio que él. Como Marga se ha prometido nunca salir con un vecino para evitar incomodidades, decide que terminen como amigos.

Pero la tensión aumentará entre ambos, lo que se nutrirá por los conflictos que tienen ellos y sus demás vecinos por sobrellevar el día a día, en el proyecto de Star+.

“Esta serie va a estar espejeando al espectador por todos lados, hay varios personajes de los que seguramente le va a quedar el saco a los que estén viendo, porque van a reflejar situaciones cotidianas. Todos tenemos vecinos o situaciones así, nos han pasado en la vida situaciones amorosas de ese estilo”, resaltó Derbez en entrevista.

“Martín es editor de telenovelas y está un poco harto, quiere tener una carrera mucho más artística y creativa. Ahí hay representación de la frustración de no poder salirte del trabajo que te da el dinero cuando lo que más anhelas es creatividad y prestigio, pero eso no lo estás encontrando en un trabajo que pague bien”.

De momento el elenco está en conformación y la protagonista de A la Mala es la única actriz dentro, pero le tiene gran confianza porque afirma que el punto más fuerte que tiene es la diversidad de personajes.

QUIERE PRODUCIR

La pasión más grande de Aislinn Derbez es la actuación, pero hay proyectos que ambiciona y no han llegado, por lo que decidió impulsarlos como productora.

Se encuentra en desarrollo de ideas que empezarían a rodarse el próximo año, inspirada por todo lo que ha descubierto de salud mental y bienestar emocional a través de su podcast La Magia del Caos.

“Voy a producir proyectos que me llenen e inviten a reflexionar, que inviten al público a que el entretenimiento no sólo los entretenga, sino que los haga pensar.

Las cosas que voy aprendiendo en mi vida en la parte personal las incorporo a mis personajes.

“Quiero hacer proyectos que me reten muchísimo actoralmente, que no me encasillen tanto en las cosas que ya he hecho antes, además poder grabar por todo el mundo”, adelantó.

La protagonista de Karma recordó que cuando era más chica no sabía cómo combinar sus pasiones, pero tras explorar su lado empresarial, ha ganado claridad.

“Mi camino ha sido muy independiente, pero si tengo dudas muy puntuales, claro que (a Eugenio Derbez, su padre) es al primero que le pregunto. Tiene un nivel de experiencia al ser actor, director, productor, editor... ha hecho de todo en la vida”, concluyó.