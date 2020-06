Hace honor al apellido

/ La vena artística de familia la ha llevado por el mundo de la actuación desde muy pequeña / Tiene el mismo porte y mirada de su tía abuela, la legendaria María Félix

De su tía abuela María Félix no sólo heredó la belleza, la elegancia y el apellido. De su legendaria pariente María del Carmen Félix tiene el temple, el talento y un profundo amor por las cámaras y el público, que le hacen entregarse en cuerpo y alma en sus proyectos.

Oriunda de Los Álamos, Sonora, compartió en entrevista para El Diario todo sobre el personaje que interpreta en la segunda temporada de la serie ‘Enemigo íntimo’, que se transmite por la cadena Telemundo y que arrancó las grabaciones en la cárcel de Las Dunas de Ciudad Juárez.

“Enemigo íntimo” es una serie de televisión méxicoestadounidense que aborda el siempre cautivador tema del narcotráfico.

El legado

Comenzó su historia en el modelaje, luego vino su participación en concursos de belleza y finalmente se decidió por la profesión que lanzó a la fama internacional a su tía abuela María Félix, cuyo parecido físico le ha abierto las puertas de algunos proyectos en el mundo de la televisión.

María del Carmen Félix es egresada de la carrera de actuación de Argos-CasAzul generación 2004-2007.

“Ha sido todo un reto y una emoción tremenda darle vida a ‘La Puma’, me siento muy conmovida y agradecida porque llegó a mí este personaje, me puso un reto interesante como actriz y transformarme para darle vida a una mujer salvadoreña, que por azares de su condición de vida tuvo que formar parte de una clica, como son ‘las maras’. Ella es ‘la mara 13’ pero termina yéndose de ese país”.

“Es un personaje muy complejo, en el sentido de lo técnico tuve que tener una preparación con coaches, empezando con el acento salvadoreño, la forma de hablar de los maras, y luego tropicalizarlo con ciertas palabras en inglés y mexicanas. Hice mucho entrenamiento para todas las peleas, además tiene su parte lúdica y divertida, ya que ‘La Puma’ rapea, así que eso también lo trabajé bastante”, dijo.

Locaciones en Juárez

La serie se grabó el año pasado, entre agosto a diciembre del 2019; el 80 por ciento se grabó en locaciones del centro penitenciario Cefereso 9, ubicado al sur de Ciudad Juárez “Aunque he estado poco en Ciudad Juárez, Chihuahua, siempre he ido por trabajo, pero sí me gusta mucho como buena norteña, soy de Sonora y por ese lado es como estar en un pedazo de mi tierra y sentirme en casa y el grabar en una cárcel no es nada grato, pero a los personajes a nivel ficción como ‘La Puma’, la tensión que se vive en este tipo de espacios le venía muy bien”, narró.

Personajes de carácter fuerte

“‘La Puma’ me da la oportunidad de que el público me vea en un rango como actriz mucho más amplio, he tenido la oportunidad de interpretar a mujeres de carácter fuerte, como en el proyecto ‘La Doña’, donde interpreto a Leticia Cabral, y ahorita se encuentra al aire también mi personaje de Raquel en ‘La Bandida’; son otros personajes muy femeninos, pero con mucha fuerza y éste tiende a ser más masculino, es un personaje muy diferente a lo que he venido haciendo y eso me encanta para que la gente pueda verme en otros personajes”, aseveró.

Proyectos

“Estoy realizando un monólogo que se llama ‘Me convencí’, es una compilación de cuatro donde estaremos tres actrices y un actor; por medio del foro polivalente en su página www.teatropolivalenteceart.mx tiene un espacio donde la gente puede entrar a ver distintos espectáculos teatrales, es muy accesible el costo del boleto. Los invito a que visiten esta página y a la par vean ‘La Bandida’, que es una serie que esta al aire en Azteca 7, además espero que a finales de este año se realice la premier de la película ‘Apapacho”.

