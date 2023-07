Hace DJ Paul Oakenfold fiesta en grande en la Feria Juárez

Con más de una hora en el escenario, el DJ Paul Oakenfold fue recibido con euforia, aplausos y una emoción sin igual en su encuentro con los juarenses a las 12:30 de la madrugada en la Feria Juárez.

Después de una gran variedad de mezclas con canciones propias, remixes o canciones de otros artistas que estuvieron a cargo de Border, Jesús Davila, Infernyk, Block & Crown y Gabriel I, la noche se convertía en una fiesta imparable.

Con proyecciones en las pantallas y un set con su tornamesa, Paul iba calentando motores con la instrucción al staff de que le subieran más al volumen de las bocinas, pues su objetivo era llevar a su público a una experiencia inolvidable.

Se observaban jóvenes bailando sincronizados al ritmo de los beats más potentes que solo Oakenfold, con su estilo, puede lograr.

A lejos se escuchaban gritos de “Eres perfecto” o “Toca la de Área 51” que demostraban el buen recibimiento y gusto por el productor de música electrónica.

Con ritmos explosivos, Paul interpretó, con pequeñas dosis musicales, grandes éxitos como 'Silence', 'Feynman Point', 'Satisfaction', 'Sex on Fire', 'Learning to Fly', 'Meet her at loveparade', 'Breathe', 'Phatt Bass'.

Además, demostró con una gran sonrisa y emoción hacia el público al tocar 'Southern Sun', una canción que pertenece a su álbum Bunkka de 2002 y que reúne más de tres millones de reproducciones en Youtube.

“Esta chido que traigan este tipo de artistas porque es un género diferente… en lo personal disfruto mucho de este tipo de música” dijo Izander Gómez para El Diario durante el concierto.