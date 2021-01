‘Háblame sucio’: filtran mensajes de Daniel Bisogno con concursante de La Voz

Tomada de Internet

Ciudad de México.- El conductor de espectáculos Daniel Bisogno se encuentra metido en otra polémica, pues en esta ocasión filtraron algunos mensajes entre él y un exparticipante de ‘La Voz México’, donde muestran más que una amistad.

Los mensajes y las capturas de pantalla los dio a conocer el periodista Javier Ceriani, en su programa de YouTube 'Chisme No Like'.

"Se ha filtrado una conversación en WhatsApp del señor Bisogno con un muchacho joven … No es cualquier muchacho, no es un muchacho de la zona rosa…no es uno más, es un cantante, es un artista, es un compositor… es un chico que quiere hacer una carrera en México…y tiene la mala suerte de toparse con Bisogno en la vida”.

"Daniel tiene la mala suerte de haber chateado, de haber invitado a este chico a comer, al teatro y después, según nos dicen nuestras fuentes, a un hotel a co…”, explicó Javier.

Javier Ceriani insistió en la gravedad del asunto, ya que el involucrado trabaja en la misma empresa que el conductor; además de que insinuó un posible acoso por parte de Bisogno y una evidente relación de poder.

Entre los mensajes se puede leer una conversación casual, pero con algunas insinuaciones y coqueteos como: ‘te extraño’, ‘pensando en ti’ y ‘háblame sucio’; estos supuestamente serían de parte de Daniel Bisogno a José Miguel Reyes Guevara, mejor conocido como 'Reyes'.

Reyes participó en la última edición de la Voz México que se transmite a través de Tv Azteca, formó parte del equipo de Christian Nodal, es un talentoso cantante y compositor de 31 años de edad que no ha dado ninguna declaración respecto a su supuesta relación con Daniel Bisogno.

Cabe destacar que la información presentada en 'Chisme No Like' no está confirmada por ninguna de las partes involucradas y las capturas de pantalla le fueron filtradas a Javier Ceriani.

Hace unos meses Daniel Bisogno arremetió en contra de Javier, llámandolo 'pobre diablo, asqueroso con jeta de bruja mal cog*da': la razón, porque le ganó la exclusiva del nuevo novio de Marjorie de Sousa.

En este video puedes ver las capturas de pantalla y más información al respecto: