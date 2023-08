Habla Ricardo O'Farrill sobre su brote maníaco-depresivo

Ciudad de México.- El standupero Ricardo O'Farrill, quien a inicios de junio fue reportado como desaparecido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reapareció en redes con un extenso video donde ofrece disculpas.

"Me siento muy mal. De verdad ha sido la peor época de mi vida. Siento una depresión horrible de la cual espero salir pronto", señala el comediante en el clip, posteado este lunes en su cuenta oficial de Instagram.

"Estoy tomándome los medicamentos indicados, recibiendo ayuda psicológica, viendo al psiquiatra y haciendo todo para salir de esta depresión".

En junio de este año, trascendió que O'Farrill había desaparecido; al poco rato, su familia desmintió esta información y dijo que "Richie" se encontraba en una clínica de rehabilitación para tratar su salud mental.

"De verdad, esto no lo vi venir. Fue tan gradual que no me di cuenta. Fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta hasta que era demasiado tarde", relató el comediante respecto a su salud.

"Hubo personas que me intentaron ayudar, pero estaba yo tan mal en un principio que pensé que me estaban haciendo una intervención porque pensaban que me metía cocaína. No pude escucharlos en su momento y esto ocasionó un cagadero".

El también escritor hace referencia al escándalo al que se vio envuelto en abril de este año, tras revelar supuestos excesos en el mundo de los standuperos.

En ese momento señaló, criticó y supuestamente expuso conductas tóxicas de varios de sus compañeros standuperos, entre ellos Sofía Niño de Rivera y Diego Zanassi.

"Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maniaco-depresivo", puntualiza O'Farrill.

"Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Hice muchas cosas malas. En específico fue hablar mal de muchas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto, y que me han mostrado su amistad. Yo lo que hice fue fallarles".

A continuación, el mexicano comenzó a disculparse con una larga lista de personas, entre las que figuran standuperos como Álex Fernández, Mau Nieto, Daniel Sosa, Diego Zanassi y Sofía Niño de Rivera, entre otros.

"Lo único que puedo decir es que no era yo, pero les fallé", señala el comediante en el video. "Perdón por esparcir una cosa que fue nada más que un chisme y que ocasionó un daño que yo no tenía medido".

"Con muchos lo he podido hacer en persona y los que no, entiendo que mis acciones los alejaran y no quieren que los vea ahorita, por eso hago este video para disculparme con todos ustedes. Todo fue muy surreal y yo lo causé".

Ricardo O'Farrill también aprovechó para disculparse con sus fans y crear conciencia sobre la salud mental, asegurando que los brotes psicóticos "no avisan" y posteriormente, "no recuerdas nada".

"Espero que, en un futuro, nuestra amistad pueda ser como antes y si no, entiendo el daño que causé. Lo que me dice mi familia y el terapeuta es que no era yo. Cuídense, cuando menos lo esperes sucede algo así".