Habla el 'Güero' Castro sobre supuesto contrato de Angelica Rivera para casarse con Peña Nieto

José Alberto ‘El Güero’ Castro se sinceró sobre su relación con la madre de sus hijas, la actriz Angélica Rivera, durante la entrevista que le brindó a Adela Micha en el programa ‘La Saga’, de acuerdo con lo publicado por El Imparcial.

El productor reveló que compartió 18 años con Rivera y su ruptura fue dura para él. “Viví mucho tiempo con ella (…) cuando terminó me dolió mucho, es la mamá de mis hijas. Una mujer que quise mucho”, expresó.

Al ser cuestionado sobre el supuesto contrato que Angélica firmó para casarse con Enrique Peña Nieto, Castro replicó: “No creo, no lo sé, no creo. Yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas, mal haría hablar algo que no sé y no es materia de mi vida personal”.

De la misma forma, José Alberto confesó que su relación con el expresidente mexicano fue cordial, además destacó que siempre le estará agradecido por el trato que tuvo con sus hijas.