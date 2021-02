Gwyneth Paltrow reveló que tuvo Covid-19 y que sufre de 'confusión mental'

Gwyneth Paltrow reveló que tuvo Covid-19 al principio de la pandemia y que todavía sufre algunos efectos persistentes, informó CNN

En su sitio web, Paltrow escribió: "tuve COVID-19 desde el principio, y eso me dejó algo de fatiga y confusión mental".

"En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo", escribió. "Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional, el doctor Will Cole. Después de ver todos mis análisis, me explicó que éste era un caso en el que el camino hacia la curación iba a ser más largo que usual."

Paltrow dice que mientras se recupera del virus, se ha centrado en comer alimentos saludables y seguir una dieta balanceada y abstenerse de consumir azúcar o alcohol.

"He estado cocinando mucho, y algo es realmente delicioso”. Ella continuó: "Todo lo que estoy haciendo se siente bien, como un regalo para mi cuerpo. Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago una sauna de infrarrojos tan a menudo como puedo, todo al servicio de curación.”