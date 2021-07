Guns N' Roses ¡regresa a México!

Ciudad de México— La banda Guns N' Roses volverá a México a más de un año de su más reciente presentación en el país: el festival Vive Latino 2020, tras el cual, prácticamente pararon los conciertos masivos por la pandemia.

En esta ocasión, la música de Axl Rose, Slash y Duff McKagan aterrizará el próximo 9 de octubre en la explanada de la Feria Xmatkuil, de Mérida, Yucatán.

Acompañados de la reactivación económica y de actividades presenciales tras la crisis sanitaria, los originarios de Los Ángeles, California, decidieron retomar su gira inconclusa por centroamérica y Europa.

Desde 1985, la banda liderada por Slash, Duff y Axl Rose ha conquistado corazones a nivel mundial con temas como "Sweet Child O' Mine", "November Rain" o "Patience" y, claro, estos no serán omitidos en el setlist que ofrezca la banda al público mexicano.

Los boletos para dicho evento estarán a la venta a través de la página www.ticketred.com.mx a partir del 9 de julio; sin embargo, dos días previos se abrirá una preventa especial para fans.

Aunque se rumoraba que el grupo estaba planeando un nuevo material discográfico, lo cierto es que esto aún no se concreta, al menos así lo ha mencionado Slash en entrevistas con medios digitales.

Durante el confinamiento, Guns puso a la venta varias camisetas con la leyenda "Live N 'Let Die with COVID 45" (Vivir y dejar morir con Covid 45, en español), a manera de protesta por las acciones que tomó el Gobierno del ex Pesidente Donald Trump frente al coronavirus.

A finales del año pasado publicaron el libro infantil Sweet Child O' Mine, en colaboración con el escritor James Patterson y la ilustradora Jennifer Zivion; actualmente está a la venta.