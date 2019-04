Guitarrista de Botellita de Jerez habla sobre la muerte de Armando Vega

“Estamos en shock todavía”, declaró Santiago Ojeda, guitarrista de “Botellita de Jerez”, sobre el reciente suicidio de Armando Vega Gil, su compañero bajista del grupo musical, quien de manera previa y en redes sociales fue objeto de una denuncia anónima de abuso a una joven.

En entrevista para RMX, con Ignacio Lozano, alrededor del mediodía, Ojeda contó su versión de la situación.

"Estamos todavía procesando esto aquí en el Ministerio Público, y apenas hace una hora que alguien reconoció el cuerpo, y sí es Armando. Y nada, estamos en shock todavía, y haber que va a pasar".

Sobre qué lectura le da al suicidio de Armando, Ojeda dijo:

"No hay lecturas, no se puede entender, esto es muy surrealista. Puedes especular, pero no tiene sentido. No entiendo nada, tampoco te puedo decir nada. Nada más es así la sensación como de extrañamiento, de confusión y de tristeza. Es lo único que podría decir”.

Respecto a si conversó algo sobre esto en los últimos días con Armando, dijo que no.

"Todo estaba normal. Ayer estábamos chateando en el chat del grupo el asunto de los tuits, es una de estas clásicas situaciones de las redes sociales, donde se arma toda una broncota y al final se apaga, y la verdad sale a relucir, no pasa nada”.

"Lo que queda claro es que Armando no es ningún pedófilo, eso es clarísimo. Yo casi ni uso Twitter, se me hace tan bélico y tan agresivo”, añadió.

Ojeda expresó para finalizar que:

"Las redes sociales están abiertas para todo mundo, entonces no puedes hacer nada al respecto. Pero uno tiene que aprender a lidiar con las redes sociales; y decir esto sí, esto no, qué sé yo. Es un arma de dos filos, es muy poderosa para comunicar cosas buenas, pero también es jodidísimo para este tipo de cosas. Ya hay una tragedia que empezó por una estúpida red social”.