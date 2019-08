Guardan un oscuro pasado

Los Ángeles– Las estrellas no siempre han brillado. Channing Tatum, Al Pacino, Jay-Z y Whoopi Goldberg son un claro ejemplo de ello, pues, mucho antes de consagrarse como grandes intérpretes del cine y la música, tuvieron una vida turbia.

Ellos, así como muchos otros, guardan en su historia de éxito un pasado que se relaciona con las adicciones, la prostitución, el tráfico de drogas e, inclusive, el cine erótico.





Channing Tatum: Stripper

El actor se dedicó al striptease a tiempo completo durante años. Fue con el nombre artístico de Chan Crawford. Cuando le invitaron a una ‘convención’, aceptó sin tener ni idea de qué se trataba.

Su padre no tenía ni idea de esta aventura profesional. Se enteró cuando su hijo se lo contó a la famoso presentadora Ellen DeGeneres mientras promocionaba la película Magic Mike.





Al Pacino: Prostituto

A los 20 años Al Pacino se mudó a Sicilia, la tierra de sus antepasados, donde sobrevivió a cambio de sexo. “A los 20 años, una mujer me daba comida y techo a cambio de tener relaciones con ella”.

Estas dificultades acabaron por empujarle a regresar a Nueva York, donde se propuso ser actor y debutó a los 27 años en el teatro. Cinco años después interpretó a Michael Corleone en El padrino.





Jay-Z: Traficante de drogas

El músico, empresario y marido de Beyoncé, Jay-Z empezó a traficar con crack a los 14 años. Hoy forma el matrimonio más poderoso de la industria del entretenimiento y según él su gran fortuna se debe a su pasado como traficante. “De esa época aprendí a gestionar presupuestos”, asegura el ahora presidente de la compañía discográfica Roc Nation.





Whoopi Goldberg: Adicta al crack

Cuando Steven Spielberg contrató a Whoopi Goldberg para El color púrpura, ella vivía en la calle y era adicta al crack. La actriz había trabajado como teleoperadora en una línea caliente y maquilladora de cadáveres.

Goldberg fue la segunda afroamericana en ganar un Oscar (por Ghost, 51 años después que la primera mujer en conseguirlo, Hattie MacDaniel) y la actriz mejor pagada del mundo por Sister Act 2, de vuelta al convento.





Robert Downey Jr.: Adicto a las drogas

Tras pasar cinco años en rehabilitación por ser adicto a la marihuana, cocaína y heroína (entre otras drogas), Robert Downey Jr. se casó con la productora de Gothika, Susan Levin, quien según él le ha “salvado la vida”. En cuanto se recuperó, Hollywood le recibió como a un hijo pródigo y lo convirtió en el actor mejor pagado del mundo gracias a Sherlock Holmes y Iron-Man.





Sylvester Stallone: Actor de cine erótico

“Era hacer esa película o robar”, recuerda Sylvester Stallone. El trabajo fue participar en una película erótica llamada The Party at Kitty and Stud's. Era 1970 y Stallone tenía 21 años y los bolsillos vacíos.

Tras el éxito de Rocky el filme fue relanzado como El semental italiano (el apodo que recibe el boxeador en la película) y vendió miles de cintas.





Tim Allen: Narcotraficante

En 1978, atraparon al actor y cómico con medio kilo de cocaína en el aeropuerto de Michigan. Allen se declaró culpable y aportó nombres de otros narcotraficantes para librarse de la cadena perpetua.

Pasó dos años en la cárcel, salió el libertad condicional y decidió desintoxicarse y pasarse a la televisión (Home Improvement) y al cine (Toy Story, donde dobla a Buzz Lightyear).





También…





Jon Hamm: El protagonista de Mad Men se encargaba de la utilería de producciones de cine porno.





Chris Pratt: La estrella de Guardianes de la galaxia fue stripper en varias despedidas de soltera.





Brad Pitt: Antes de convertirse en una estrella fue asistente de strippers y repartía panfletos de un restaurante de pollos.





Samuel L. Jackson: El actor participó en varias protestas estudiantiles, se unió a pandillas callejeras y formó parte de las Panteras Negras.





Snoop Dogg: El rapero ejerció como proxeneta en 2003. Él ponía en contacto a las prostitutas con deportistas de élite, pero no cobraba ninguna comisión.





Arnold Schwarzenegger: El actor posó desnudo en varias publicaciones de culto al cuerpo masculino.





Jackie Chan: Rodó una película porno cuando era joven: All In The Family.