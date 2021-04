Grabará temas de regional mexicano

cortesía TVAzteca Facebook cortesía TVAzteca cortesía TVAzteca

“Me siento muy feliz, estoy agradecido con Dios y la gente porque la verdad sin el apoyo del público no se hubiera sido posible tener este logro tan grande” dijo el pequeño cantante Randy Ortíz, en entrevista para El Diario, ganador absoluto de la Voz Kids en su edición 2021.

Randy vive una experiencia muy especial dentro de su vida profesional, ser parte de este reallity show aseguró que es algo que siempre soñó, y lo demostró en cada una de las etapas del programa, mostrando su pasión y gran talento vocal aunque el camino no fue nada fácil durante las batallas, el chihuahuense tuvo que derrotar a sus compañeros llegando hasta la Gran Final de La Voz Kids 2021, además de los elogios que se llevó de los coaches a lo largo de toda la temporada fue cautivando y ganándose al público a nivel nacional, obteniendo así el primer lugar de la competencia dentro del equipo de Belinda donde impuso el género regional mexicano.

Dentro de los proyectos que el oriundo de Cuauhtémoc, Chihuahua de 11 años de edad es seguir aprendiendo, refirió que una de sus metas era llegar a la Voz Kids y ganar,

“Seguiré adelante con la música, tengo pensado grabar algunas canciones y subirlas a mi página, tengo en mente muchas cosas, pero todo es poco a poco”, contó.

Su inquietud por la música comenzó a temprana edad, a los seis años decidió emprender su carrera como cantante, contando en todo momento con el apoyo de sus padres.

“Mis papás siempre están conmigo, mi papá aquí anda conmigo, él siempre me apoya en lo que él pueda y en lo que no también, dejo su trabajo abandonado en lo que regresamos a Cuauhtémoc”, comentó.

Platicó que es lo primero que hará al llegar a su tierra natal “Cuando vaya para me iré a pasear, dar una vuelta al centro, festejar con mi familia e irme a comer, me gusta mucho la pizza, las hamburguesas y sobre todo los tacos al pastor”.

Una de las razones por las que Randy eligió estar el equipo de Belinda, fue por su noviazgo con Christian Nodal, pues él siempre ha sido admirador del cantante y durante la emisión del programa tuvo la oportunidad de conocerlo en persona y compartió como vivió esa experiencia.

“Me emocioné mucho al verlo, le dije que era su fan y que ojalá algún día pudiéramos cantar juntos, gracias a Dios estuvo muy padre el poder conocerlo, él me dijo que le echara muchas ganas a mi carrera musical”, relató muy emocionado.

También expuso estar muy agradecido con su coach Belinda quien le brindo muchos consejos, “Me enseño muchas cosas, como soltarme más en el escenario así como musicalmente y también me dijo que fuera humilde con la gente, son cosas que siempre llevaré a cabo”.

Randy se encuentra en la Ciudad de México y ha recibido llamadas y felicitaciones de su familia y a amigos, así como de sus dos hermanos quienes aseguró no cantan como él.

“Cantan medio feo, pero si cantan, mi hermano mayor me hablo para felicitarme y mi otro hermano está muy chiquito ese no sabe todavía ni que está haciendo. Y aquí ando muy contento realizando entrevistas en Tv Azteca, me han tratado muy bien”, expresó.

Afirmó que su pasión es la música que es a lo que definitivamente se dedicará toda su vida, el pequeño actualmente estudia el sexto año de primaria.

“A mí sinceramente no me gusta tanto que digamos la escuela, pero tengo que terminar mis estudios y a la par seguiré con la música”.

Envió un mensaje a todos los niños que quieren lograr sus sueños dentro de la música: “Que le echen ganas, todo es posible y decirle a los papás de los niños que los apoyen, porque siempre se ocupa el apoyo de la familia y de los seres queridos”, indicó.

Randy, al ganar este concurso, tendrá acceso a la firma de un contrato con la compañía Universal Music, así como un premio económico por parte de la producción.

“Muchas gracias a todos los que votaron por mí, gracias a todos ustedes se pudo lograr este triunfo, seguiré subiendo contenido en mi facebook, invito a toda la gente para que me sigan”.

