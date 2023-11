Graban actores audiolibros de otros famosos

Nueva York, EU.- No está claro cuántas tomas se necesitaron para lograr que ese "fo' shiz, fo' shiz" (por supuesto, en jerga) fuera perfecto en el estudio de grabación. Pero por muchas que fueran, la actriz Michelle Williams dio con una lectura de línea que resonó en las redes sociales.

"(Narrar un libro) Es extremadamente íntimo y eso es lo que se quiere obtener de una actuación. Quieres que el oyente realmente lo sienta"

La cita en cuestión es parte de su narración en audiolibro de cinco horas y media de las nuevas memorias más vendidas de Britney Spears, "La Mujer que Soy". Y aunque

tradicionalmente los autores narran sus audiolibros, en una grabación introductoria Spears explica que debido al tema "desgarrador y emotivo" no proporcionaría su propia voz en off.

En cambio, es a Williams la que escuchan los oyentes en la versión en inglés. Aunque su imitación del encuentro de Justin Timberlake con Ginuwine circuló ampliamente en X, antes conocido como Twitter, hay pasajes en el libro que son sombríos. Williams narra cómo la cantante pop tuvo un aborto mientras salía con Timberlake, comenzó a beber alcohol con su madre a los 14 años y cómo superó su tutela de 13 años.

Simon & Schuster, que publicó "La Mujer Que Soy", no respondió de inmediato cómo se seleccionó a Williams para las memorias de Spears. Pero en el mundo de los audiolibros, la idea de muchas de estas combinaciones suele surgir de los productores.

"Me gusta pensar en mi trabajo como una especie de búsqueda de pareja", dijo Sarah Jaffe, productora ejecutiva senior de Penguin Random House.

Jaffe explicó que su labor no era encontrar el nombre más famoso de Hollywood para narrar un libro, sino elegir a alguien que pudiera ayudar a "conectar al lector con el texto".

"Creo que los actores que también son lectores realmente pueden aprovechar la vena emocional que mantiene viva cualquier historia", dijo.

A veces, sin embargo, las sugerencias fluyen en la dirección contraria. Jaffe recientemente terminó tres días de producción de la grabación de Julianne Moore de "Day", una nueva novela del autor ganador del Premio Pulitzer, Michael Cunningham. Según Jaffe, Moore, quien protagonizó una adaptación cinematográfica de la novela de Cunningham, "Las Horas", se acercó al equipo de Cunningham a través de su agente para expresar interés en narrar el libro.

Los actores flexibles que tienen una amplia gama y que entienden de escritura también están en la cima de la lista de verificación de casting para Karen Dziekonski, vicepresidenta de producción de Penguin Random House.

Dziekonski trabajó recientemente con Lucy Liu en la grabación del audiolibro de "Our Missing Hearts", de Celeste Ng.

"Habíamos escuchado de los agentes de Lucy, probablemente en el otoño de 2021, que ella estaba interesada en narrar audiolibros", dijo Dziekonski.

Dziekonski, quien produce audiolibros desde 2000, la sugirió como narradora a Ng.

Liu era muy tranquila, agregó Dziekonski: "No creo que tuviera ningún ritual particular en el estudio aparte de, tal vez, ponerse brillo de labios o algo para mantener sus labios húmedos".

Otros actores de primer nivel, como Meryl Streep, Reese Witherspoon y Willem Dafoe, han dado lecturas notables en audiolibros actuando con su voz.

"No leen, ¡actúan!", dijo Lisa Hintelmann, directora de casting y talento de Audible. "Quieren poder ofrecer una interpretación real que provenga exclusivamente de su voz".

Según Hintelmann, el trabajo de doblaje brinda a los actores la oportunidad de "estirar un nuevo músculo creativo". Debido a que no interpretan un solo personaje en un libro, los actores a menudo tendrán que lograr cambios sutiles en su voz para interpretar diferentes personajes. Los entrenadores de dialectos a veces ayudan con ese aspecto.

"A veces eres mujer e interpretas un personaje masculino", dijo Hintelmann. "Así que no vas a tratar de sonar como un hombre, pero quizás lo registres para indicar que es un personaje diferente y que es un hombre".

Para la mayoría de los actores, es una experiencia muy diferente a la de trabajar en un gran set. decorado. No hay cambios de vestuario, no es posible sentarse en un remolque durante horas para peinarse y maquillarse. En cambio, los actores pueden entrar al estudio tal como están y no tienen que preocuparse por los aspectos físicos de la actuación.

"Están interpretando la pieza de manera que cuando la gente la escuche, esté en sus oídos", dijo Hintelmann.

Dziekonski dijo que buscaba actores que se prepararan para un trabajo de narración tal como se prepararían para un papel en pantalla. "Saben quiénes son los personajes, cómo deben sonar con el subtexto del material y cómo funcionará", dijo. "Así es como lo entregan".