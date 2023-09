Graba Ricky Martin nueva versión de hit con Christian Nodal

Ciudad de México.- En busca de unir generaciones y géneros musicales, Ricky Martin lanzó una nueva versión de su hit "Fuego de Noche, Nieve de Día" y escogió a un artista mexicano para hacerla a dueto: Christian Nodal, quien afirmó "hará historia".

Ambos cantantes lograron tan buena química en la grabación del tema, que ahora se llaman "brothers" musicales, contaron en un comunicado enviado por Sony Music.

"Desde que empecé con los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, sino que conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos", comparte Ricky.

"Estoy muy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos juntos", expresa Nodal, "de la amistad que nació desde el arte y la admiración. Este dueto, les prometo con toda humildad, que hará historia. Ojalá les guste y lo disfruten tanto como nosotros. Ricky, gracias por confiar en mí para ser tu 'brother' musical".

El boricua ha sido nominado de nuevo al Latin Grammy en la categoría Álbum del Año, por su más reciente producción de estudio.

"Quise unir fuerzas, generaciones, culturas, y crear una explosión porque creo que esta canción, 'Fuego de Noche, Nieve de Día', se presta. Ahí entra Christian, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y le dejó su alma", agrega Ricky.

"Yo creo que el público se va a dar cuenta que él lo entregó todo. Cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él. Gracias, 'brother'".

Esta nueva versión de la popular balada fue producida por Julio Reyes Copello y quedó inmortalizada en un video filmado en el puerto de la ciudad de Miami, ya disponible en YouTube.

"Significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con él, así que cuando recibí la propuesta fue un sueño cumplido", aseguró Nodal.

"Esta canción, 'Fuego de Noche, Nieve de Día', forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky, ya era perfecta, pero cuando la escuchen con mariachi les robará el alma como a mí. Mi desafío era aún mayor, estar a la altura de un Ricky Martin y hacerle honores a mis raíces mexicanas".