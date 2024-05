'Good Boy': Un amigo perturbador

Ciudad de México.- Aunque es millonario, Christian (Gard Lokke) es un poco solitario y está dispuesto a encontrar el amor en aplicaciones de citas. Pronto encuentra a Sigrid (Katrine Lovise), una chica que parece realmente interesada en él y en entablar una relación amorosa.

"Es una película que funciona mejor cuando mucha gente la ve y después tiene un debate sobre la película".

Pero las cosas se pondrán turbias cuando ella descubre que su nuevo novio tiene una mascota particular, Frank, un hombre disfrazado de mascota. Good Boy, cinta escrita y dirigida por el noruego Viljar Bøe, es un una comedia que se trastoca en terror psicológico y que llega hoy a las salas de cine del país.

"Cuando se trataba de empezar a aclarar el guion, empecé a pensar en qué tipo de persona sería dueño de algo así y se me hizo bastante evidente de que no podía alguien de clase trabajadora, que tenía que ser alguien con un montón de recursos y un montón de tiempo,

"Luego empezamos a mirar Cincuenta Sombras de Grey, que es una película sobre un millonario y se trata de fetiches y y cosas por el estilo. Entonces la película tipo de comenzó como una sátira de eso", contó Bøe, en entrevista.

Argumentando que su mejor amigo siempre se ha percibido a sí mismo como un perro, y que ante la falta de apoyo de personas a su alrededor él decidió adoptarlo, Christian convence a Sigrid de seguir adelante con la relación y mudarse juntos para comenzar una nueva vida.

Las más oscuras pesadillas cobran vida cuando, en medio del bosque, Frank confiesa que en realidad ha vivido prisionero del millonario, quien disfruta de verlo sufrir.

"Como yo era el guionista y el director, siempre tuve en cuenta mis puntos fuertes y débiles para saber qué cosas no debía escribir, porque no sería capaz de dirigirlas. Creo que sentí que la película dependía de eso, de que el vestuario tenía que funcionar para que la película funcionara.

"También creo que Christian tenía que funcionar desde el principio, es bastante evidente que es absolutamente perfecto para lo que necesitábamos, un tipo alto, guapo y encantador, pero también con un lado oscuro", resaltó.

Esta singular cinta noruega fue concebida en 2021 y estrenada un año después. Desde entonces ha dado mucho de qué hablar por su retorcida premisa e impactante final.

"Teníamos un presupuesto bastante bajo para rodar la película y no teníamos un estudio, así que no había nadie que nos dijera lo que podíamos o no hacer. No es una película sangrienta, es mucho más psicológica y es más como dar al público ideas para pensar después de que la película ha terminado", añadió el cineasta.

Good Boy entremezcla escenas oscuras y momentos vívidos entre los árboles, para dar esa sensación de soledad y desesperación que siente Frank al verse obligado a vivir como perro.

"Cuando hicimos la película en 2021, se hablaba mucho de la identidad, pero ahora se habla más de ello. La película no se detiene demasiado en eso en cierto modo, pero siento que es una especie de relación extraña.

"La cuestión que la película está retratando es que siempre que sea consensuado y nadie salga herido y siempre que la gente sea feliz deberían poder expresarse, pero el problema es que cuando no es consensuado y empieza el verdadero terror".