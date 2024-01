Golpean a Pao, de Las Perdidas, tras propuesta de matrimonio

León, México.- Paolita Suárez, una de las integrantes de Las Perdidas, se encuentra hospitalizada tras presuntamente haber sido golpeada por su novio, quien horas antes le propuso matrimonio.

La influencer se encuentra en el Hospital Regional de León, Guanajuato, donde es atendida por las heridas que presenta en cara y cuerpo.

En la madrugada de este miércoles, Paolita compartió en sus redes sociales que le pidieron matrimonio mientras disfrutaba de la compañía de amigos y otras personas en un karaoke de la ciudad de León.

Su novio, identificado como José de Jesús Castro Gómez, se acercó con un anillo de compromiso para hacer la propuesta.

"Me acaban de sorprender. Me les caso. Comadre, ni modo. Me acaban de pedir matrimonio", expresó alrededor de la 1:00 de la madrugada en su publicación.

Alrededor de las 18:00 horas, Wendy Guevara, otra de las perdidas, narró que durante la madrugada, la víctima arribó a la casa de un par de amigos de ambas para pedirles ayuda.

Fueron ellas quienes la trasladaron al hospital público de León, lugar al que han llegado decenas de personas para preguntar por su estado de salud.

"Su novio la golpeó, no queríamos decir nada por respeto a ella y hasta que ella lo dijera, tiene un hematoma en el ojo y tiene todo el tabique desviado, necesita una cirugía. Ella necesita checarse el ojo, porque tiene un hematoma, necesitan checarle si no le dañó la córnea", explicó mediante un video.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la persona señalada por la agresión, mientras que en redes sociales sus fans piden justicia por ella y castigo para el agresor.