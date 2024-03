Glamour y elegancia en la alfombra roja de los Óscar 2024

Ciudad de México.- Las estrellas siguen llegando a la alfombra roja de los Oscar y la gala empieza a tomar forma. Actrices y actores han desfilado con vestidos y trajes de grandes casas de moda como Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, entre otras.

Una de las parejas más queridas es la conformada por Emily Blunt, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Oppenheimer, y John Krasinski. Ambos hicieron match de color marfil. Emily lleva un vestido con incrustaciones brillantes en cintura, tirantes y cuello, mientas que John usa en traje simple con detalles a brillo en la solapa del saco.

Cillian Murphy, favorito a llevarse el premio de Mejor Actor por su interpretación de Robert Oppenheimer, llevó con un clásico traje en color negro acompañado con una corbata de moño del mismo color.

También salido del mundo de Barbie, llega Ryan Gosling con un look negro desenfadado y elegante de Gucci.

La más esperada de la gala, Margot Robbie ha llegado, pero a diferencia de lo que se esperaba no llegó en color rosa, sino que optó por un vestido negro ceñido al cuerpo y con glitter de Versace. Este vestido marca el fin de su era como Barbie.

Vanessa Hudgens

La actriz sorprendió en la alfombra roja al presumir su embarazo, a través de un vestido de Vera Wang.

Laverne Cox

La actriz de Orange Is the New Black posó con un vestido de escote dorado con cola de sirena negro, del diseñador francés Thierry Mugler.

Janet Yang

La Presidenta de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood robó varias miradas con un cautivador vestido rojo.

Diane Warren

La compositora llegó lista para competir por el Premio a Mejor Canción con “The Fire Inside”.

Jamie Lee Curtis

La ganadora al Óscar a Mejor Actriz en 2023 lució un vestido negro de Dolce & Gabbana.

Yoo Tae-o

El protagonista de Vidas Pasadas llegó entusiasmado en un traje azul.

Jack Quaid

El actor de Oppenheimer le puso color al clásico traje con un tono violeta.

Eva Longoria

La directora de Flamin’ Hot: El Sabor que Cambió la Historia también escogió un vestido negro para la ocasión, aunque ella escogió a la diseñadora Tamara Ralph.

Rita Moreno

Además de su entusiasmo, la actriz de Amor Sin Barreras impresionó con un look de Badgley Mischka.

Sandra Hüller

Sandra eligió un diseño de Maison Schiaparelli, el cual podría darle suerte para ganar el Premio a Mejor Actriz por Anatomía de una Caída.

Justine Triet

La cineasta, quien compite a Mejor Director por Anatomía de una Caída, eligió un traje negro con rayas blancas para la ceremonia 96 del Óscar.

Ramy Youssef

El actor de Pobres Criaturas llamó la atención al llevar un pin sobre poner alto al fuego en Gaza.

Simu Liu

Un Ken ya arribó a Los Ángeles y lo hizo glamouroso en un traje negro de Fendi.

Brendan Fraser

El ganador del año pasado a Mejor Actor también optó por un clásico traje negro.

Billie Eilish

La competidora a Mejor Canción por “What Was I Made For?” arribó con una falda de cuadros y un saco negro… todo un look de Chanel.

Hailee Steinfeld

La actriz de Hawkeye brilló con un vestido de Alta Costura de Elie Saab.

Ke Huy Quan

El ganador al Óscar 2023 a Mejor Actor de Reparto eligió un traje con saco vino de Giorgio Armani.

America Ferrera

La actriz hizo honor a su participación en Barbie al posar con un vestido rosa de Versace.

Nicolas Cage

Nicolas Cage llegó a la ceremonia acompañado de su esposa, quien optó por un vestido de Maticevski.

Kirsten Dunst

La actriz de El Hombre Araña iluminó la alfombra roja con un deslumbrante vestido blanco de Gucci.

Cynthia Erivo

La actriz destacó al usar un ajustado look verde de Louis Vuitton.

Emma Stone

La protagonista de Pobres Criaturas usó un vestido de Louis Vuitton, de tela con impresiones de conchas de mar, inspirado en su personaje de Bella Baxter.

Enzo Vogrincic

El actor uruguayo fue uno de los más esperados en la gala y llegó con un atractivo traje negro.