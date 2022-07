Gladiador de alto vuelo

Esta tierra que ha sido cuna de varias generaciones de luchadores profesionales sigue siendo una plaza muy activa. Rudos y técnicos ponen en alto el nombre de Juárez dentro y fuera del país.

Uno de ellos es Aéreo, nacido hace 31 años en esta ciudad con el nombre de Carlos Puertas, y quien sigue radicando en la frontera, justo en la colonia Hidalgo.

Activo en la lucha libre desde hace 14 años, Aéreo perdió la máscara a principios de marzo de 2020. Tras ser técnico durante mucho tiempo, ahora es un rudo que da la cara en cada show, como lo hará mañana cuando se enfrente a Pagano y Rey Escorpión en un triangular de locura.

Nació para esto Aéreo recuerda muy bien los mediados de la década de los noventa, cuando siendo niño acompañaba a su papá al Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos a ver las luchas.

Su padre era presentador, así que desde chico Aéreo se familiarizó con el colorido ambiente del cuadrilátero.

“En aquel entonces mi papá era anunciador de lucha y de ahí me viene el amor al deporte. Actualmente me dedico a esto de tiempo completo, he trabajado en ferreterías, en la construcción, en ventas, pero desde hace 10 años estoy entregado a la lucha libre”, compartió Aéreo.

Un proyecto alterno a la lucha fue la participación que tuvo en un programa televisivo llamado ‘Lucha, fucho y más’, donde se probó en el ámbito de la comunicación.

“La verdad estaba muy bueno, estaba muy padre el concepto y era una faceta que no conocía de mí, pero por cuestiones de televisoras salimos del aire. Era un programa semanal de deportes, no sólo de lucha libre, y llegué a entrevistar a importantes jugadores”.

El luchador agregó que le gustó esa experiencia y que quisiera seguir incursionando en ella, pues además le abre las puertas a otros mundos.

‘El Exótico’, uno de sus maestros

Decidido a ser un profesional de la lucha libre, Aéreo comenzó a buscar algunos maestros que guiaran su entrenamiento. Cassandro ‘El Exótico’ fue uno de ellos.

Al excampeón mundial welter de la NWA lo conoció en El Paso, Texas. Cuando en 2018 sale el documental que narra la vida y trayectoria de Saúl Armendáriz Sánchez –nombre de Cassandro–, él invita a ‘Aéreo’ y a otros luchadores a Francia a ser parte de la exhibición, como personajes de la cultura mexicana.

El luchador se presentó en Toulouse y París, y luego regresó a la frontera, donde ha permanecido activo siendo parte de carteleras mexicanas, aunque recientemente tiene más trabajo en el mercado americano, donde tiene agendados compromisos hasta finales de agosto.

