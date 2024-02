Gisele Bündchen va 'en serio' con entrenador de jiu-jitsu

Associated Press | Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso Associated Press | Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso Associated Press | Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso

Ciudad de México.- Gisele Bündchen sostiene un romance con su entrenador de jiu-jitsu brasileño, Joaquim Valente desde junio pasado, en lo que aseguran allegados es una relación lenta, pero segura. "Al principio empezaron como grandes amigos. Ella es muy reservada al respecto y quería mantenerlo en secreto mientras se conocían. "Han estado saliendo desde junio. Se lo están tomando con calma ", dijo una fuente a Daily Mail. Esto fue revelado, luego de que la modelo de 43 años fue captada hace unos días en un apasionado beso, a dos años de separación de la megaestrella de la NFL Tom Brady . En el clip, la pareja llegó a lo que parecía ser el auto de Joaquim, momento en el cual el apuesto profesor de artes marciales rodeó con un brazo a Gisele, quien sostenía a su perro de la correa y ella correspondió colocándose alrededor de su cuello mientras se inclinaba para intercambiar varios besos antes de que se separaran. "Comenzaron como amigos. Fue un gran consuelo para Gisele mientras pasaba por su divorcio. Su amistad se volvió romántica después del divorcio" señaló una segunda fuente a People. 'Vienen de entornos similares. Ambos abandonaron Brasil muy jóvenes. Ambos han creado vidas increíbles en los Estados Unidos. A ambos les encanta Miami, pero también les gusta viajar. Ambos disfrutan de una vida sana".