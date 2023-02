Gigantesco estreno de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'

Nueva York.- Si bien la fase cinco del Universo Cinemático de Marvel (UCM) tuvo un inicio complicado, Ant-Man es más grande que nunca en la taquilla.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se estrenó con 104 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios hoy, superando fácilmente los debuts en taquilla de las dos películas anteriores del hombre hormiga.

“Quantumania”, de The Walt Disney Co., agregó otros 121,3 millones de dólares en el extranjero para darle al héroe diminuto un lanzamiento global de 225 millones.

Es por mucho el estreno más exitoso del año hasta la fecha. Y “Quantumania” lo logró a pesar de una recepción atípicamente mala para la película número 31 del UCM.

Protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp y Jonathan Majors como Kang the Conqueror, tiene una calificación de 48% en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en la única película de MCU que se clasifica como podrida junto a “The Eternals” (47%).

Al público tampoco ha asombrado “Quantumania”, cinta a la que ha calificado con una “B” en CinemaScore. “The Eternals” es la única otra película de UCM que recibió una calificación tan baja.

Esos puntajes serán la mayor preocupación para Marvel a medida que continúa desarrollando la fase cinco del UCM, luego de críticas mixtas para la fase cuatro posterior a “Avengers: Eternals” de la franquicia de películas basadas en cómics. Lo siguiente es “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, a estrenarse en mayo.

El primer “Ant-Man” se estrenó con 57,2 millones de dólares a nivel nacional en 2015, el lanzamiento más pequeño para cualquier película del Universo Cinemático de Marvel.

Ingresos estimados de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, 104 millones de dólares.

2. “Avatar: The Way of Water”, 6,1 millones.

3. “Magic Mike’s Last Dance”, 5,5 millones.

4. “Puss in Boots: The Last Wish", 5,3 millones.

5. “Knock at the Cabin”, 3,9 millones.

6. “80 for Brady”, 3,6 millones.

7. “Titanic”, 2,3 millones.

8. “Marlowe”, 1,9 millones.

9. “Missing”, 1,7 millones.

10. “A Man Called Otto”, 1,6 millones.