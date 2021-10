Gastronomía de Juárez y El Paso llega a la pantalla

Pati Jinich, chef y presentadora de televisión, publicó en redes una serie de fotografías donde se le ve disfrutando de las delicias de la frontera, como un adelanto de lo que será su nueva miniserie a estrenarse el viernes 15 de octubre en PBS.

En ‘La frontera’ la chef nacida en la Ciudad de México hace un recorrido por varios puntos de la línea divisoria entre México y Estados Unidos, para probar las delicias de su gastronomía y reflexionar sobre la riqueza que emerge de la fusión de ambas culturas.

“Llevo tantos años haciendo investigación sobre la frontera, leyendo, visitando diferentes ciudades hermanas de la frontera y esta vez que fuimos a filmar, que estuve de lleno, que la gente me abrió sus casas, sus familias, sus corazones, fue tan impresionante ver cómo está la frontera tan llena de mitos y preconcepciones y es un lugar donde no solamente dos países, dos culturas se encuentran y hacen un ‘clash’ continuo, segundo tras segundo, sino que es un lugar donde se abre un tercer universo, donde la gente que está ahí sabe navegar diferentes culturas, diferentes idiomas, y enriquecen no solo un país o dos, sino más allá de la frontera”, dijo Pati Jinich al periodista Jorge Ramos en entrevista para Al Punto.

En Facebook, como detalle de las fotografías publicadas, la chef escribió que primero visitó el negocio familiar La Colonial Tortilla Factory en El Paso, “donde tradicionalmente los burritos mexicanos obtienen unas fuertes influencias estadounidenses”, y después el puesto de burritos ‘Sarita’ en Ciudad Juárez, donde también hizo una parada en la clásica menudería Yeto’s.

“Ambos estaban increíblemente deliciosos, pero tendrás que sintonizar #LaFronteraPBS este viernes, oct. 15, para ver cuál me gustó más. Mira en PBS a las 9 pm / 8 centro o en streaming en pbs.org”, agregó Jinich.

Aliado fronterizo Hace unos meses, cuando Pati Jinich llegó para realizar el documental de perspectiva gastronómica, tuvo como uno de sus aliados al chef juarense Óscar Herrera.

Para él, mostrar las particularidades del habitante de esta árida zona, así como la cocina representativa de la frontera, fueron las principales motivaciones para ser parte del proyecto televisivo.

Propietario de restaurantes en Juárez y El Paso, el chef platica la experiencia que tuvo al compartir puntos de vista con la conductora del programa ‘Pati’s Mexican Table’.

“Esto se da hace un par de meses que me busca el equipo de Pati con una iniciativa para desarrollar un documental que hable, desde el punto de vista gastronómico y social, de la frontera, y se inicia con la frontera entre Texas y México”, dice Herrera.

El documental tendrá cerca de dos horas de duración, y contará con entrevistas y visitas a interesantes lugares, como restaurantes, puestos de comida y fondas.

La intención del programa es recorrer la frontera entre Texas y México, partiendo desde Juárez y El Paso hasta llegar al Golfo.

“La verdad fue una experiencia muy padre. Los llevamos a los lugares típicos de Juárez y El Paso y platicamos sobre eso”.

El chef propuso ir a la tortillería La Colonial en El Paso, un negocio de burritos texanos a los que les ponen queso amarillo, y de este lado, a los tradicionales burritos juarenses de Sarita.

“Platicamos de menudo y los llevé a la menudería Yeto’s, y básicamente fue platicar desde mi perspectiva cómo veo la comunidad de la frontera y su escena gastronómica”.

Por último, Herrera subraya lo impactante que es ver cómo el foráneo se asombra de la comunidad que se da en la frontera.

“No nos damos cuenta de que tenemos algo muy único y cuando alguien viene de fuera y lo vive, se quedan maravillados. Tenemos ciudades que son siamesas, y lo vivimos todos los días, y cuando viene alguien de fuera que no lo ha vivido, eso les causa asombro”, expresa el chef.

¿Quién es Pati Jinich? Nacida en la Ciudad de México, Pati Jinich es chef, conductora, educadora y autora de libros de cocina.

Graduada de la Universidad de Georgetown en la maestría de Estudios Latinoamericanos.

Obtuvo el premio James Beard Award y fue nominada a un Emmy por su programa de televisión ‘Pati’s Mexican Table’.

Es chef residente del Instituto Cultural Mexicano en Washington, DC.

Ha tenido apariciones en ‘The Today Show’, ‘The Chew’, ‘The Talk’, ‘CBS This Morning’, ‘The Home and Family Show’, ‘All Things Considered’, ‘Morning Edition’, y ‘The Splendid Table’, entre otros programas.

En mayo de 2014 fue invitada a cocinar en la Casa Blanca para la cena del Cinco de Mayo del presidente Barak Obama.