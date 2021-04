Ganan trío de mexicanos BAFTA, van por Óscar

Agencia Reforma / La tripleta mexicana

Ciudad de México— La tripleta mexicana conformada por Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés obtuvo este sábado el premio a Mejor Sonido por la película El Sonido del Metal, en la primera parte de la gala 74 de los galardones británicos, conocidos como BAFTA.

Ahora, felices por el triunfo en tierras europeas, ponen la mira en la fiesta hollywoodense, donde también están nominados casi contra los mismos rivales.

"El premio es una cosa maravillosa, casi le volvimos a ganar a las películas contra las que vamos en el Óscar. Ganar reduce la presión, pero sabemos que el Óscar se mueve diferente, ahí vota todo el gremio, como 10 mil personas.

"Vamos a ver qué pasa, pero mientras claro que este premio lo dedicamos a México. ¡Viva México, señores!", dijo Baksht en entrevista telefónica.

Baksht llegaba a los BAFTA con la experiencia de más de una década, y con otra nominación en su currículum, por su trabajo en El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro.

La tercia comparte su premio con el artista sonoro francés Nicolas Becker y el estadounidense Phillip Bladh.

"El hecho de que reconozcan el trabajo de este equipo nos dice que están abiertos a la multiculturalidad. El diseño es gringo, pero lo hicimos un francés y nosotros los mexicanos. Premiaron el trabajo sin importar tanto la nacionalidad ni el origen.

"Para mí significa el premio también le da apertura a las películas independientes para que vean que si se cuida el sonido para que sea creativo y bien hecho, se pueden lograr cosas increíbles que transgreden fronteras", compartió Couttolenc.

Destacaron que, si bien no llegan confiados a la meca del cine, no son unos improvisados, pues han tenido carreras sólidas.

"Este proyecto tiene particularidades que nos llevaron a este camino, pero tampoco es algo tan diferente a lo que hacemos cotidianamente, es el resultado de lo que hemos buscado todos los días.

"Todo esto es tan novedoso para mí que voy al Óscar sin expectativas, me siento honrado y agradecido sólo porque estén volteando a ver nuestro trabajo. Eso es gratificante hasta el último momento", afirmó Cortés, quien abrió una botella de champagne con su familia.

Ahora esperan los resultados de la próxima semana en los Motion Picture Sound Editors y los Cinema Audio Society Awards para confirmar su trayecto.

Debido a la pandemia, los BAFTA dividieron su entrega en dos días, por lo que ayer fueron entregados ocho premios, principalmente técnicos, mientras que hoy se entrega el resto.

Mank fue premiada por Diseño de Producción; Tenet, de Christopher Nolan, obtuvo dos premios a efectos especiales; La Madre del Blues ganó Mejor Vestuario y Diseño de Vestuario; Rocks consiguió Mejor Casting.

El Mejor Corto Británico fue The Present y The Owl and the Pussycat Mejor Corto de Animación.