Ganan batalla por inclusión

Agencia Reforma





Ciudad de México—Después de las protestas de 2016 bajo la consigna “Oscars so White” (Oscar Demasiado Blancos), la Academia ha incluido a más personas de la comunidad afroamericana en sus nominaciones.





1 ‘Luz de Luna’ (2016)

Inspirada en una obra teatral y dividida en tres momentos de la vida, la cinta sigue a Chiron desde su infancia, pasando por la adolescencia, en la que supera al bullying y el descubrimiento de su sexualidad, hasta que se convierte en un adulto rodeado de drogadicción.La cinta tuvo ocho nominaciones: Mejor Película, Mejor Director (Barry Jenkins), Mejor Actor de Reparto (Mahershala Ali), Mejor Actriz de Reparto (Naomie Harris), Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía (James Laxton), Mejor Edición y Mejor Banda Sonora.Las que ganó: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Adaptado. Generó una taquilla global de 65 millones 46 mil dólares.



2 ‘Talentos Ocultos’ (2016)

Tres mujeres matemáticas afroamericanas apoyaron a la NASA en la época de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para trazar las trayectorias de vuelo del Proyecto Mercury, el primer programa espacial tripuladoLas tres categorías a las que aspiró la cinta fueron a Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer) y Guion Adaptado, aunque no ganó premios. Alcanzó los 235 millones 956 mil dólares de recaudación mundial.



3 ‘¡Huye!’ (2017)

La visita de un joven afroamericano para conocer a la familia de su novia se convvierte en una historia de terror.La cinta estuvo nominada a los galardones de Mejor Película, Mejor Director (Jordan Pelee), Guión Original y Mejor Actor (Daniel Kaluuya), pero solo se llevó el de Mejor Guion.

Recaudó 255 millones 407 mil dólares.



4 ‘Fences’ (2016)

Ambientada en la década de 1950, la película sigue a Troy Maxson, quien debe redimir sus errores del pasado, mientras trata de guiar a su familia.Dirigida y protagonizada por Denzel Washington, la cinta aspiró a cuatro galardones, incluidos Mejor Película, Mejor Actor (Denzel Washington), Mejor Actriz de Reparto (Viola Davis), quien resultó ganadora, y Mejor Guion Adaptado.

Generó 64 millones 414 mil dólares en taquilla.



5 ‘O.J. Made America’ (2016)

El documental mostró un nuevo enfoque del Juicio del Siglo, realizado en la década de 1990, contra el exjugador de futbol americano O.J. Simpson, acusado de asesinar a su esposa Nicole y a un amigo de ella.El trabajo de la cadena ESPN ganó la estatuilla a Mejor Documental. No hay cifras de recaudación.



6 ‘La Forma del Agua’ (2017)

Zelda (Octavia Spencer) es la mejor amiga de Elisa (Sally Hawkins), la encargada de limpiar un laboratorio estadounidense en la década de 1960. Elisa se enamora de una criatura humanoide y Zelda le ayudará a mantener a salvo su secreto.Gracias a su actuación, Spencer fue considerada en la terna de Mejor Actriz de Reparto, aunque no ganó la estatuilla; Sally Hawkins estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz.El filme de Guillermo del Toro que arrasó en la entrega de 2018 al llevarse los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.Recaudó 195 millones, 243 mil dólares.



7 ‘El Infiltrado del Kkklan’ (2018)

En medio de conflictos raciales que mantienen alerta a una población de Colorado en 1979, Ron Stallworth se convierte en el primer policía afroamericano de la localidad, y a través de llamadas telefónicas, busca infiltrarse en la organización local del Ku Klux Klan con el apoyo de su compañero ‘Flip’ Zimmerman.La cinta del director Spike Lee, quien tiene un Óscar honorario recibido en 2016, compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Música Original. Ha recaudado más de 89 millones 566 mil dólares.



8 ‘Pantera Negra’ (2018)

Wakanda es presentado como un país superior al resto del mundo en ‘Pantera Negra’, y por si fuera poco, el Rey T’Challa, el gobernante, tiene el poder de la Pantera Negra, con el que, en la cinta puede proteger a su pueblo y en la vida real puede encumbrar a la producción a un Óscar a Mejor Película. La cinta de Marvel despertó el orgullo por una nación africana ficticia al grito de “¡Wakanda por siempre!”, replicado en festejos de deportistas de raza negra como Killian M’Bappé, delantero francés campeón del mundo en Ruisa 2018.Cuenta con nominaciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original “All The Stars” (Kendrick Lammar), Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Recaudó mil 346 millones 913 mil dólares en taquilla.



9 ‘Green Book’ (2018)

Para su gira por el sur de los Estados Unidos, un pianista afroamericano contrata a un chofer italoamericano que también debe ser su guardaespaldas en pleno 1962, época en la que predomina el racismo.La cinta de Peter Farrelly tiene nominados a Viggo Mortensen como Mejor Actor y a Mahershala Ali por Mejor Actor de Reparto, además de Guión Original y Edición. Ha reunido 107 millones 894 mil dólares.



10 ‘Si la Colonia Hablara’ (2018)

Tish y Fonny se conocen desde la infancia y sueñan con pasar una vida juntos, pero un error policial pone a prueba su relación.La historia se desarrolla en la década de los setenta, en el barrio de Harlem.La cinta fue dirigida por Barry Jenkins, director de “Luz de Luna”, ganadora del Óscar a Mejor Película en 2017.Cuenta con tres nominaciones: Mejor Actriz de Reparto (Regina King), Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. Tuvo ganancias por 13 millones 766 mil dólares en Estados Unidos.