Gana 'Pinocho' de Guillermo del Toro Oscar a Mejor película Animada

The New York Times Associated Press

Los Ángeles.- El cine mexicano vuelve a brillar en la gala de los Oscar con el premio a Mejor Película Animada que ganó Pinocho de Guillermo del Toro. "La animación es un género que está listo para llegar al siguiente nivel. Mantengan la animación en la conversación", expresó el director tapatío, quien agradeció a su esposa Kim, a su hijo y a sus padres. "Es bueno saber que esta forma de hacer animación con figuras está siendo valorada", dijo por su parte Mark Gustafson, codirector.