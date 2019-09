Gana Emmy documental de abuso de Michael Jackson

Los Ángeles— Un documental sobre el supuesto abuso sexual de Michael Jackson contra menores ganó un Emmy el sábado, mientras que RuPaul fue nombrado como mejor presentador de realitys y Beyonce se fue a su casa con las manos vacías.

Leaving Neverland, que presenta a dos hombres adultos que dicen que se hicieron amigos de Jackson y que fueron abusados sexualmente por él desde que tenían 7 y 10 años, fue elegido como mejor documental en una ceremonia en Los Ángeles antes de la entrega de los Emmy a la televisión que tendrá lugar el próximo fin de semana.

El programa, que se emitió a principios de este año, una década después de la muerte de Jackson, fue recibido con indignación por la familia del "Rey del Pop" y volvió a poner bajo la lupa la vida y el legado del cantante de "Thriller".

La familia de Jackson ha negado los cargos, a los que calificó de "una repetición de acusaciones anticuadas y desacreditadas".

Beyonce, cuya película del concierto del festival de Coachella de 2018 Homecoming llegó a la ceremonia del sábado con seis nominaciones al Emmy, fue vencida en todas las categorías.

El especial de Carpool Karaoke de James Corden con el ex Beatle Paul McCartney derrotó a Homecoming en la categoría de especial de variedades pregrabado.

Los Simpson ganó el Emmy a mejor serie animada, mientras que la serie Queer Eye se llevó cuatro premios. Anthony Bourdain Parts Unknown, el programa de viajes y comida del famoso chef estadounidense Bourdain, quien se suicidó en 2018, ganó dos premios.

En tanto, RuPaul ganó su cuarto Emmy como mejor presentador de reality show por RuPaul's Drag Race, mientras que la película de escalada Free Solo, que ganó el Oscar a mejor documental este año, se quedó con siete Emmy.

La entrega principal de los Emmy será el 22 de septiembre en Los Ángeles. Game of Thrones y The Marvelous Mrs Maisel, lideran la carrera para quedarse a la estatuilla de mejor drama y mejor serie de comedia.