Gana Del Toro Mejor Película Animada en los Critics' Choice

Ciudad de México.- Como se esperaba, el mexicano Guillermo del Toro se alzó este domingo con la presea de Mejor Película Animada, por su versión de Pinocho, en la 28.ª edición anual de los Critics Choice Awards, realizada en Los Ángeles.

"¡No corran la maldita música!", bromeó el realizador durante su discurso ganador. "Animar es darle un alma a algo que no la tiene, y creo que esa es una forma excelente de encapsular a Pinocho. Hicimos una nueva historia que se siente eterna y vieja, pero la hicimos nueva".

"Nos rechazaron todos los estudios en Hollywood, trabajamos durante 15 años, y puedo decirles que la animación es un gran camino para contar historias. La animación es una forma de llegar a la gente. Y quiero reconocer que nunca hubo una mejor generación de animadores que ahora".

Con este triunfo, el cineasta tapatío suma un premio más a su colección, luego de destacar en la misma categoría en los pasados Globos de Oro. Si sigue así, su camino hacia el Óscar parece asegurado.

En la categoría animada, Pinocho de Guillermo del Toro se impuso a filmes como Marcel the Shell with Shoes On, Gato con Botas: El Último Deseo, Red y Wendell & Wild.