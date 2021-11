Galería: Maquillista hasta los huesos

Fotos: Carlos Sánchez / El Diario

De ser maquillista social, la inquietud llevó a Anabel Saucedo a instruirse dentro del maquillaje artístico, técnica que hoy domina y le abre la puerta al mundo de la creatividad.

Nacida en Ciudad Juárez, Anabel ha trabajado como maquillista desde hace 15 años, pero fue hace tres que estudió con Lymari Millot, ampliando así sus conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional.

“Me dedico de lleno al maquillaje social, soy estilista y lo complemento con el artístico. Fue Lymari Millot la que me metió en este mundo”, dice Anabel sobre la reconocida maquillista corporal, campeona mundial de body painting.

Así, además de ser la maquillista de equipos de producción, con quienes trabaja en las filmaciones de videos musicales y cortometrajes, Anabel también ha participado concursos nacionales e internacionales.

Con la productora Autumn Leave Films colaboró en los videos ‘El Noa Noa’ de Georgel y Esteman, y ‘Pa morir nacemos’ de Mitre, entre otros.

“Siempre uno como maquillista tiene la inquietud de hacer más cosas, tienes que ser una maquillista completa y hacer maquillaje de fantasía. Comencé con catrinas, pero poco a poco me fui metiendo más a efectos especiales, a maquillar cuerpos completos. Es algo tan hermoso, tan relajante que extraño el día que no puedo maquillar o que no hago un proyecto nuevo”, expresó.

Respecto a los concursos en los que ha participado recordó que junto a Yeika Márquez obtuvo el segundo lugar en body painting en el Festival Internacional Ozomatli de Arte y Calle, con un proyecto en el que relacionaban la naturaleza con la tecnología.

“Enseguida participé en el Word Bodypainting Festival por primera vez, me traje el lugar 34 a nivel mundial”.

Por estas fechas, pasada la celebración de Halloween y muy próximo al Día de Muertos, la maquillista tiene la agenda llena, pues los clientes le solicitan trabajos detallados de catrinas tradicionales o de cráneo real.

“Esta semana estoy saturada de trabajo, mañana vamos a participar en un evento en Casa Martino, en el Paseo de Juan Gabriel, donde habrá altares de muertos y otras actividades. Nos invitaron a Yeika y a mí como colectivo, ahí estaremos maquillando de 5 de la tarde a 10 de la noche”, invitó Anabel, y agregó que su trabajo puede verse en su página de Facebook y en Instagram como Anabel_s.a.u.80