Galería: Inyecta Metallica alta dosis de rock a fronterizos

El Paso- Tras una larga espera, la legendaria banda estadounidense, Metallica, hizo explotar de euforia a miles de fanáticos que se dieron cita esta noche en las instalaciones del Don Haskins Center de UTEP, en El Paso.

Luego de casi un año de haber anunciado su presentación, la banda de heavy metal llegó a esta frontera como parte de su gira “WorldWire Tour” para promocionar su último disco “Hardwired... to Self-Destruct”.

Desde temprana hora, los seguidores de la icónica banda hicieron fila para poder entrar al inmueble.

Las puertas del recinto abrieron a las 6:00 de la tarde y el espectáculo comenzó a las 7:30 con la actuación del comediante Jim Breuer, quien encendió el ánimo de todos los asistentes, aún con algunos asientos vacíos en el inmueble.

El comediante interpretó algunos éxitos del rock como "Highway to Hell" de ACDC y "Run to the Hills" de Iron Maiden.

A las 8:40 se apagaron las luces y entre gritos y alaridos, en medio de un espectáculo luminario, apareció Metallica para dar inicio al show estelar de la noche, abriendo con “Hardwire”.

Para entonces la arena ya lucía al máximo de su capacidad.

Otros de los temas que interpretó el grupo angelino fueron “Atlas Rise!”, seguido por “The Unforgiven”, posteriormente encendieron al público con “Seek and Destroy”, "Wherever I May Roam", "Now That We're Dead", "For Whom The Bells Tolls", "Halo on Fire", entre otros.