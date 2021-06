Galería: Descubre a ‘Miss Chihuahua 2019’ exponer su belleza en Laberinto del Quinto Sol

Marco Tapia /El Diario / Museo Galería de Arte Laberinto del Quinto Sol

Con el porte de una reina y una sonrisa que cautiva, la juarense Isela Serrano posa para El Diario y comparte cómo ha sido el trayecto rumbo a la cuarta edición de Miss México, certamen que tendrá lugar en la capital del estado el próximo 3 de julio.

Coronada como Miss Chihuahua en octubre de 2019, la joven de 23 años se ha enfocado en su preparación con el objetivo de subir otro peldaño en la escala monárquica y ser la soberana de la belleza que pueda llegar a representar al país en el concurso internacional.

Sencilla de trato y con capacidad de adaptarse a cualquier situación, Isela comenzó a involucrarse en el modelaje y los certámenes en 2017, y luego de una pausa retomó para lograr las coronas que tiene hasta la fecha.

“Después de mi primer concurso me esperé dos años y medio en lo que terminaba la escuela y hacía otras cosas que eran importantes en aquel entonces, y ya en 2019 volví a competir para Miss Juárez”, platica Isela, quien cursa el segundo semestre de la licenciatura en Química en El Paso Community College Valle Verde.

Supera todo obstáculo

Durante ese período se preparó para volver a concursar. Aprendió a caminar y posar diferente, porque estaba acostumbrada a modelar para sesiones fotográficas y no tanto para pasarela.

“El caminado y el porte que tiene que tener una miss es muy diferente, entonces ajusté varios detalles”.

Así, Isela ganó Miss Juárez en septiembre y a las pocas semanas se coronaba como Miss Chihuahua, en evento realizado en Guachochi.

“En Miss Juárez no me sentía preparada emocionalmente, estaba pasando por un duelo, falleció mi papá y no me sentía enfocada, pero cuando ganó Ashley, la Miss México actual, dije, ‘si ella pudo, yo también puedo, me tengo que preparar, no me tengo que dejar caer’”, comparte.

“Gané Miss Juárez y eso me dio un impulso en mi autoestima y me ayudó a sentirme un poco mejor. Llegando a la estatal sentía que tenía la posibilidad, pero fue una competencia muy reñida y tuve dudas. Una vez que gané no me la podía creer; fue muy emocionante”.

Isela agrega que aunque las actividades se detuvieron durante el inicio de la pandemia, el equipo que la apoya y ella estuvieron trabajando por videollamada, tanto en las clases de pasarela, oratoria e historia, como en el proyecto ‘Belleza con propósito’ y su labor social.

Belleza con propósito

Uno de los pilares del concurso Miss Mundo es ‘Belleza con propósito’, apartado donde las candidatas presentan proyectos altruistas que realizan en sus comunidades.

En el certamen estatal el proyecto social lleva el nombre de ‘Miss Pies Ligeros’, mismo que inició hace dos años con acciones enfocadas a proporcionar ropa y alimento a comunidades rarámuris ubicadas en la zona urbana.

“Nuestra meta es que los niños del albergue ‘El Oasis’ reciban alimento, atención médica, brigadas deportivas y de salud bucal. El proyecto antes era solo asistencialista y ahora con las brigadas se pretende dar una atención integral”, comenta Isela.

Para lograr el objetivo, la reina de belleza y su equipo han solicitado el apoyo de particulares y empresarios, quienes han respondido favorablemente.

Lista para vivir su sueño

De esta manera, el trabajo iniciado por Ashley Alvídrez –actual Miss México– se consolidó con el proyecto de Isela, que integró las brigadas e impulsó las campañas para la captación de alimento, ropa y útiles escolares.

Hasta el momento han sido alrededor de mil 200 personas de población indígena distribuidas en municipios como Guachochi, Parral, Juárez y Chihuahua quienes se han beneficiado directamente del proyecto.

La reina de belleza apunta que ‘Belleza con propósito’ tiene mucho peso a la hora de las evaluaciones en el certamen, pues los fundadores valoran el interés por las obras humanitarias que tengan las participantes.

Finalmente, Isela confiesa estar nerviosa, pero a la vez muy emocionada por vivir el sueño que siempre tuvo.

“Me gana la emoción porque es algo que siempre quise, veía los concursos y me impactaba ver a las mujeres, cómo posaban, cómo modelaban, y es un sueño para mí; a veces todavía no me la creo, me siento como si estuviera viéndome desde afuera”, concluye.

Isela Serrano

Edad: 23 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 61 kg

Medidas: 88-77-102

Intereses: Leer y hacer senderismo

*Locación: Museo Galería de Arte Laberinto del Quinto Sol

*Vestuario: Diana Alvarado

*Peinado y Maquillaje: Maya Ruiz, Meraki Studio

*Coordinadora de Miss Juárez: Conny Blanco